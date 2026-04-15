SUCESOS

Detenido en Almería un hombre por provocar incendios y destrozos en varios coches

La Policía Nacional lo sorprendió in fraganti mientras rompía cristales e intentaba quemar un vehículo tras semanas de ataques que habían generado alarma vecinal

Onda Cero Almería

Almería |

Coche de la Policía Nacional.
Coche de la Policía Nacional. | EFE/Mariscal

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre sospechoso de haber causado varios destrozos y, al menos, cinco incendios en coches aparcados en una zona concreta de Almería, cerca del Parque de las Familias y las 500 Viviendas.

Todo ocurrió entre finales de febrero y mediados de marzo, cuando empezaron a aumentar los ataques a vehículos en esa área: coches con cristales rotos y algunos incluso quemados. Esto generó bastante preocupación entre los vecinos, así que la policía puso en marcha una operación especial para investigar lo que estaba pasando.

Tras analizar los casos, los agentes centraron sus sospechas en una persona. Finalmente, en la madrugada del 31 de marzo, policías que vigilaban la zona vieron a un hombre actuando de forma sospechosa, intentando ocultar su cara. Decidieron seguirlo discretamente y comprobaron cómo rompía los cristales de varios coches y trataba de prender fuego a uno de ellos.

En ese momento intervinieron, se identificaron como policías y el sospechoso intentó escapar, pero fue alcanzado y detenido a pocos metros. Ahora ya ha pasado a disposición judicial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer