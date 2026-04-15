Detenido en Almería un hombre por provocar incendios y destrozos en varios coches

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre sospechoso de haber causado varios destrozos y, al menos, cinco incendios en coches aparcados en una zona concreta de Almería, cerca del Parque de las Familias y las 500 Viviendas.

Todo ocurrió entre finales de febrero y mediados de marzo, cuando empezaron a aumentar los ataques a vehículos en esa área: coches con cristales rotos y algunos incluso quemados. Esto generó bastante preocupación entre los vecinos, así que la policía puso en marcha una operación especial para investigar lo que estaba pasando.

Tras analizar los casos, los agentes centraron sus sospechas en una persona. Finalmente, en la madrugada del 31 de marzo, policías que vigilaban la zona vieron a un hombre actuando de forma sospechosa, intentando ocultar su cara. Decidieron seguirlo discretamente y comprobaron cómo rompía los cristales de varios coches y trataba de prender fuego a uno de ellos.

En ese momento intervinieron, se identificaron como policías y el sospechoso intentó escapar, pero fue alcanzado y detenido a pocos metros. Ahora ya ha pasado a disposición judicial.