Detenido por la agresión sexual a una menor en El Ejido

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Almería, José María Martín, ha confirmado la presunta agresión sexual por tocamientos que habría recibido una menor en El Ejido y posterior detención del presunto autor de los hechos.

De momento no han trascendido más detalles del suceso, así y a la espera de más información al respecto, Martín ha condenado los hechos y ha ensalzado la rapidez con la que han actuado los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en este caso por parte de la Guardia Civil.

La confirmación de los hechos se ha producido tras la presentación de la última campaña de vigilancia de distracciones al volante en vías de circulación junto con la Dirección General de Tráfico.