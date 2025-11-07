Detenida tras intentar introducir hachís y cocaína durante un vis a vis en la prisión de Almería

La Guardia Civil ha detenido a una mujer que durante la jornada de este pasado miércoles intentó introducir varias cantidades de hachís y cocaína en el centro penitenciario de El Acebuche, de Almería, durante un vis a vis, si bien los funcionarios lograron incautarse parte de la droga.

Fuentes de la investigación han confirmado el arresto de la sospechosa por un delito contra la salud pública tras localizarle un envoltorio con unos 40 gramos de hachís durante el preceptivo cacheo a su entrada.

Así, los funcionarios alertaron a la Guardia Civil a la que entregaron el estupefaciente, de modo que los agentes, en un registro integral posterior, le retiraron unos ocho gramos de cocaína, lo que frustró su intento de introducir drogas.

Desde el sindicato Tampm ha valorado la acción de los funcionarios que estaban de servicio y lograron identificar e intervenir parte de las drogas para impedir que fueran introducidas en la prisión, con lo que se ha mantenido "la seguridad del centro penitenciario".

"Desde nuestro sindicato Tampm, mayoritario en el centro penitenciario de Almería, nos alegramos de esta gran actuación de las compañeras y compañeros de comunicaciones", han trasladado en un comunicado, en el que han vuelto a reivindicar una mayor dotación de personal y la incorporación de nuevas unidades, como la canina, para este tipo de acciones.