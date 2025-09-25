'La Desértica' se hace inclusiva en su séptima edición

La séptima edición de La Desértica llega el 18 de octubre con récord de participantes

Organizada por la Brigada de la Legión 'Alfonso XIII', recorrerá 15 municipios almerienses y contará con 7.300 deportistas. Más de 15 mil reservas se han quedado sin plaza.

La 'Mini Desértica' infantil tendrá lugar el 17 de octubre en el Parque de Las Almadrabillas de la capital tendrá carácter inclusivo y solidario a beneficio de la Asociación AIDA.

Se trata de una de la citas de ultrafondo más importantes de España, con un impacto económico en la provincia que supera los tres millones de euros, y un altísimo grado de aceptación, con más del 63% de participantes de fuera de la provincia.

Los marchadores y ciclistas atravesarán los municipios de Almería, Huércal de Almería, Viator, Pechina, Benahadux, Gádor, Santa Fe deMondújar, Alhama de Almería, Terque, Huécija, Alicún, Enix, Félix, Vícar yRoquetas de Mar. A ello se suman 18 puntos de avituallamiento.

La carrera, consolidada como una de las más exigentes y atractivas del calendario nacional, se disputará en tres modalidades: marcha a pie (70 km), bicicleta de montaña (110 km) y e-bike (120 km). 'La

Desértica' se ha consolidado como uno de los grandes referentes del ultrafondo en nuestro país, junto a pruebas como los 101 Km de Ronda, proyectando la imagen de la provincia almeriense como destino deportivo y turístico de

primer nivel.

Desde sus inicios, la prueba ha reunido a más de 37.000 corredores de más de 10 países.

Información: https://www.ladesertica.es/