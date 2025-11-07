Desarticulan una organización dedicada a la venta de armas de fuego y al tráfico de drogas en Almería

La Policía Nacional de Almería ha desarticulado una organización criminal dedicada a la venta de armas de fuego y al tráfico de drogas. En la misma, 18 personas han resultado detenidas por su presunto participación en delitos de tráfico de armas y de drogas, la mayoría procedentes de la capital almeriense y del término municipal de Vícar pero también de las provincias de Granada y Huelva. En total, se han llevado a cabo 23 registros donde se ha incautado más de 3.000 plantas de marihuana, 20 armas de fuego, miles de euros en metálico y 302 décimos de Lotería Nacional, así como vehículos de alta gama y dispositivos electrónicos para su análisis posterior.

En realidad, la investigación es fruto de la inteligencia originada en la operación realizada el pasado mes de abril, en la que se desmanteló una estructura criminal que operaba desde la localidad de Pechina (Almería), dedicada –entre otras cosas- a la provisión de armas de fuego a numerosas organizaciones criminales de la zona y al tráfico de drogas. Un conjunto de intervenciones, que en el mercado negro, podría haber superado, como mínimo, un rendimiento económico de 9 millones de euros.

MODUS OPERANDI

Los miembros de la organización se dedicaban a la distribución de armas de fuego a otros grupos criminales del sur de España, así como al cultivo de marihuana y tráfico de drogas. En concreto, compraban grandes partidas de marihuana y las enviaba por paquetería a países europeos, sobre todo a Almería, donde el valor de la sustancia se multiplicaba. Además, el grupo gestionaba un mercado paralelo de armas de fuego, incluyendo armas de guerra y kits de conversión que abastecían a otras organizaciones criminales del sur de España.

Las actuaciones han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería y cuentan con la supervisión de la Fiscalía Especial Antidroga de esta misma provincia. Se espera que los detenidos pasen a disposición judicial en las próximas horas.