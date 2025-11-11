Denuncian a una guardería de El Ejido tras la salida al exterior de dos menores

Unos padres del municipio almeriense de El Ejido han presentado una denuncia ante la Policía Nacional después de que su hijo de menos de dos años y otro menor salieran unos metros al exterior de un centro de educación infantil privado del municipio en la mañana del 6 de noviembre, tras no quedar correctamente cerrado el pestillo de una puerta.

Según el relato recogido en la denuncia, los menores abandonaron el recinto y uno de ellos fue localizado por sus familiares en la calle, mientras que una trabajadora los encontró en el exterior y los llevó de vuelta al interior.

Los hechos motivaron la reacción de los padres, quienes acudieron a la Policía Nacional tras percatarse de lo ocurrido en las inmediaciones de la guardería.

Fuentes policiales han confirmado que tomaron declaración tanto a la directora como a una trabajadora, además de a los progenitores, y que las diligencias se remitieron al decanato de los juzgados de El Ejido para su valoración. Las mismas fuentes han precisado que inicialmente no se apreció un riesgo concreto para los menores ni que se produjera un resultado lesivo.