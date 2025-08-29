Declarado un incendio forestal en Lubrín

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha activado a las 05.46 horas hoy la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca por un incendio forestal en Lubrín (Almería). Como consecuencia del fuego, han tenido que ser desalojadas, de forma preventiva, Los Albaricos y La Fuente de los Albaricos en Bédar.

Según informa el INFOCA, el incendio se encuentra activo y en el mismo, a esta hora, trabajan en la zona once grupos de bomberos forestales, técnico de extinción, tres técnicos de operaciones, un técnico supervisión, un encargado y un agente de medio ambiente. De igual modo, en las labores de extinción se encuentran, cinco autobombas, la Unidad Médica en Incendios Forestales (UMIF) y la Unidad de Meteorología Bomberos de Levante.