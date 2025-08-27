Dalías acondiciona los caminos rurales ante la llegada de miles de peregrinos al Cristo de la Luz

El municipio de Dalías y varias localidades del Poniente almeriense han comenzado a acondicionar los caminos rurales por los que miles de personas peregrinan cada año para rendir culto al Santísimo Cristo de la Luz. La afluencia de fieles se intensificará a partir del 7 de septiembre, cuando arrancan oficialmente los actos litúrgicos con el tradicional pregón, y culminará el domingo 21 con la misa mayor y la procesión final.

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de su Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente, ha desplegado dos equipos de operarios para limpiar y acondicionar los tramos más transitados, especialmente en la Rambla del Bujo y otros caminos como el de los Siseñores, el del Ayudante o el del Sector IV Iryda. Los trabajos incluyen desbroce, limpieza de márgenes y mejora de la rasante con maquinaria especializada, como retroexcavadoras y una compactadora.

El alcalde ejidense, Francisco Góngora, ha destacado que esta peregrinación "moviliza a miles de personas de toda la comarca" y ha subrayado la importancia de garantizar la seguridad y accesibilidad en todo el recorrido, gran parte del cual discurre por suelo municipal.

La Junta Local de Seguridad de Dalías ha aprobado una serie de medidas adicionales para mejorar la seguridad durante las fiestas. Entre ellas, se adelanta al miércoles 17 de septiembre la delimitación con conos de los carriles para peregrinos, se amplía el horario de presencia de ambulancias, y se contará con refuerzos policiales de municipios vecinos como Berja, La Mojonera, Roquetas de Mar y El Ejido.

También se desplegará un escuadrón de Caballería de la Guardia Civil, se ampliarán las zonas iluminadas, se mejorará el servicio de radio de emergencia y se pondrán en marcha campañas para fomentar el uso de chalecos reflectantes y luces entre los peregrinos.

Las autoridades insisten en la necesidad de reducir la velocidad de los vehículos en zonas de confluencia y apelan a la responsabilidad tanto de conductores como de caminantes para garantizar una peregrinación segura.

El Cristo de la Luz es una de las devociones más arraigadas en la provincia de Almería, y sus fiestas están declaradas de Interés Etnológico por la Junta de Andalucía.