SUCESOS

Cruz Roja atiende a 170 migrantes

Desde el pasado domingo han llegado diez pateras a las costas de Almería

Europa Press

Almería |

Rescate de una patera en aguas de Cabo de Gata, en Almería, en una imagen de archivo
Rescate de una patera en aguas de Cabo de Gata, en Almería, en una imagen de archivo | Salvamento Marítimo

Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias y de ayuda humanitaria a inmigrantes (ERIE-AHI) de Cruz Roja han atendido desde el pasado domingo a un total de 170 personas que iba a bordo de una decena de pateras en las costas de Almería.

Según ha indicado el coordinador provincial de Cruz Roja Almería, Fran Vicente, en torno a medio centenar de voluntarios se han encargado en las últimas dos jornadas de asistir a los migrantes para dar respuesta a sus necesidades básicas y sanitarias.

En este sentido, mediante la asistencia prestada principalmente en el Puerto Pesquero de Almería donde han sido conducidos por los servicios de emergencias y de rescate se han realizado también evaluaciones para detectar sus diferentes vulnerabilidades.

