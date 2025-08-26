Cruz Roja atiende a 140 migrantes llegados en patera a las costas de Almería desde el viernes

Los equipos de respuesta inmediata de Cruz Roja han prestado asistencia humanitaria en el puerto pesquero de Almería a 140 personas migrantes que llegaron en patera o alcanzaron la costa por sus propios medios desde el pasado viernes. Según fuentes de la entidad, los dispositivos de atención se activaron en diez ocasiones, de las cuales seis tuvieron lugar este domingo, cuando se atendieron grupos de hasta 33 personas.

En total, Cruz Roja asistió a 22 migrantes el viernes, 18 el sábado y 100 el domingo, tras los operativos de rescate y aviso de los servicios de emergencia.

Las intervenciones se registraron en distintos puntos del litoral almeriense, desde El Playazo de Vera hasta la zona de Cabo de Gata o la playa de San Miguel en El Ejido, en el Poniente de la provincia.