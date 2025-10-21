El Cortijo del Fraile, protagonista del cartel de FICAL 2025

Uno de los iconos más representativos del patrimonio material e inmaterial de la provincia de Almería, como el Cortijo del Fraile en pleno corazón de los Campos de Níjar, inspira la imagen que protagoniza el cartel de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, que se celebrará con un completo programa de actividades del 14 al 23 de noviembre.

La presentación de la imagen de FICAL 2025 supone el golpe de claqueta, y el grito de ¡acción!, a innumerables actividades cinematográficas que el público podrá disfrutar en diferentes puntos de la provincia durante el festival. Esta mañana, en el Patio del Mandarino, sede del Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, la vicepresidenta Almudena Morales; el concejal de Cultura, Diego Cruz; el delegado de Cultura de la Junta, Juanjo Alonso y el director de FICAL, Enrique Iznaola, han dado a conocer las claves de la nueva imagen, así como los detalles de las secciones ‘Almería en corto’ y ‘Almería, tierra de cortometrajes’.

El cartel, diseñado por Robert Rodríguez, propone una versión libre del Cortijo de Fraile, escenario simbólico de famosas escenas películas como de ‘La muerte tenía un precio’, de Sergio Leone, de la que este año se cumple el 60 aniversario de su rodaje. En su técnica utiliza trazos a mano alzada, con una

estética naíf y orgánica, que refuerza el vínculo humano y emocional con el territorio. Esta elección gráfica busca transmitir autenticidad, sencillez y la belleza imperfecta de lo hecho con alma.

Los colores evocan la paleta natural de Almería. El gran sol que se eleva detrás de las montañas simboliza el renacer constante del cine en Almería, una nueva edición del Festival que cada año ilumina el talento, la creatividad y las historias que se proyectan desde este territorio hacia el mundo.

En este sentido, Almudena Morales ha afirmado que “el Cortijo del Fraile cobra este año una relevancia especial, ya que la Diputación de Almería está inmersa en un ambicioso plan de puesta en valor que convertirá este espacio en un verdadero corazón cultural de nuestra provincia. Por eso, este cartel rinde un doble homenaje: al cine, pero también a nuestros escenarios naturales, que han hecho de Almería un territorio inseparable de la historia del séptimo arte”.

Sobre la sección ‘Almería en corto’, la vicepresidenta ha destacado que “este año a ‘Almería en corto’ se han presentado más de dos mil obras con más de quinientos trabajos internacionales. Una muestra clara del impacto global que FICAL ha alcanzado en el panorama cinematográfico mundial. Quiero aprovechar para felicitar al jurado encargado de la selección de los 34 cortometrajes finalistas”.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha señalado que “el otoño en nuestra ciudad y en nuestra provincia es sinónimo de la vuelta a los teatros, al Auditorio, a las salas… Y desde hace ya más de dos décadas, otoño es también sinónimo de cine, del regreso de FICAL, el Festival Internacional que nació para reforzar el vínculo emocional y profesional de Almería con el Cine y que se ha consolidado ya como un auténtico referente del sector y de la industria”. A lo que ha añadido que “El cine es una de las mejores cosas que le ha pasado a Almería. El cine es pasado, es presente y, más importante todavía, seguirá siendo futuro para la provincia. El cine es cultura, es turismo, es economía y empleo para Almería. Y FICAL es el principal motor que mueve la promoción cinematográfica que realizamos de forma conjunta la Diputación Provincial, la Junta y el Ayuntamiento de Almería”.

Por su parte, el delegado Juanjo Alonso ha puesto de relieve la apuesta de la Junta de Andalucía por el séptimo arte con una inversión que se acerca a los 6 millones de euros, “destinados a la creación, promoción y la producción audiovisual, uno de los incentivos más grandes desde la puesta en marcha de las ayudas a este sector. Es por ello por lo que desde la Delegación de Turismo, Cultura y Deportes en Almería quiero resaltar el apoyo firme a festivales como FICAL que sirven como plataforma de impulso cultural y turística, mostrando Almería a creadores y espectadores de todo el mundo, y resaltando, una vez más, el potencial de nuestra tierra como escenario y espacio creativo”.

Por último, el director de FICAL, Enrique Iznaola, ha puesto el acento en la calidad de la selección a concurso y, en general, de las obras presentadas en la sección decana ‘Almería en corto’. Asimismo, Iznaola ha recordado que mañana, martes 21 de octubre, arranca la sección ‘Almería, tierra de cortometrajes’, con dos sesiones abiertas al público, a las 17 y 19 horas en la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa, con entrada libre. “Almería en corto’ fue la primera piedra de este festival y ha sido un éxito de convocatoria”, y ha felicitado a los autores de los tres cortometrajistas almerienses seleccionados.