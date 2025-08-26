Cooltural Fest cierra su octava edición y supera los 70.000 asistentes

La octava edición del Cooltural Fest, celebrada en el recinto de conciertos de Almería, ha llegado a su fin tras cuatro intensas jornadas que han congregado a más de 70.000 personas. La última jornada contó con la actuación de artistas como Ruslana, Raule, Judeline, Duncan Dhu, Zahara, Crystal Fighters, Dorian, Alcalá Norte y Don Fluor, que pusieron el broche final a un evento vibrante y diverso.

Este año, el festival, que forma parte de la Feria de Almería, ha estrenado un rediseño y ampliación del recinto, mejorando sus escenarios, zonas de descanso, baños, barras y visibilidad. Además, se ha reforzado el compromiso con la inclusión y la sostenibilidad, ofreciendo un espacio más accesible y respetuoso con el medio ambiente.

La organización ha destacado la gran aceptación del cartel, que combinó estilos musicales variados y generaciones diferentes, lo que ha consolidado a Cooltural Fest como una cita imprescindible en las agendas culturales de miles de almerienses y visitantes de toda España.

El público no solo se ha concentrado en el recinto principal, sino que también ha disfrutado de conciertos gratuitos en el Parque de las Almadrabillas y en el escenario playa junto a la Faluca, ampliando la oferta musical en la ciudad.

Una de las grandes novedades de esta edición ha sido la entrega del sello de calidad 'Accesibilidad para eventos musicales', otorgado por la Fundación 'Music for all'. Cooltural Fest se convierte así en el primer festival de España en recibir este reconocimiento, tras el prestigioso Lollapalooza Chile.