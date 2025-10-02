Convocan una concentración urgente en repulsa por la captura de barcos pertenecientes a la flotilla de Gaza

Convocada por la plataforma Almería por Palestina, se une a la huelga convocada hoy por el sindicato de estudiantes, para expresar su rechazo al ataque israelí contra la Flotilla de Gaza.

La protesta, busca mostrar solidaridad con el pueblo palestino y denunciar la violencia ejercida contra una misión humanitaria cuyo fin era hacer llegar ayuda a la población de Gaza.

Los convocantes han hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar de forma pacífica, subrayando la necesidad de visibilizar públicamente la repulsa frente a este tipo de acciones. Según señalan, la iniciativa pretende alzar la voz en defensa de los derechos humanos y reclamar el fin de la violencia en la región.

La concentración se enmarca dentro de las movilizaciones que en diferentes ciudades se están organizando en respuesta a lo sucedido, con el objetivo de presionar a la comunidad internacional para que actúe frente a lo que califican como una vulneración del derecho internacional.