El congreso 'Sun and Blue' posiciona a Almería como foro internacional de los recursos acuáticos turísticos

Sun&Blue Congress inaugura su tercera edición en Almería

• La III edición de Sun&Blue Congress reúne a 37 países y más de 120 ponentes internacionales.

• Entre los asistentes destacan altos representantes institucionales del Gobierno de Mozambique.

• El congreso se consolida como el referente en Europa en turismo y economía azul.

El Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata – Ciudad de Almería ha acogido esta mañana la inauguración oficial de la III Edición de Sun&Blue Congress, el mayor foro internacional de Turismo y Economía Azul celebrado en Europa.

Con más de 120 ponentes internacionales y 37 países representados, entre los cuales se encuentran altos representantes institucionales del Gobierno de Mozambique, esta edición refuerza su carácter internacional y su papel como plataforma estratégica para avanzar en modelos turísticos sostenibles, innovadores y vinculados al mar.

Europa señala a Almería como referente azul

En representación de la Comisión Europea intervino Apostolos Tzitzikostas, Comisario de Transporte Sostenible y Turismo de la Comisión Europea, quien destacó el valor del Mediterráneo como “tesoro natural y motor económico de Europa”, y situó a Almería como ejemplo de gestión sostenible del agua, con 35 playas con Bandera Azul y “un compromiso extraordinario con la reutilización de recursos hídricos y la protección de los ecosistemas costeros”.Anunció que en abril de 2026 la Comisión presentará la primera Estrategia Europea de Turismo, que abordará sostenibilidad, digitalización, regeneración territorial y bienestar local: “Trabajaremos con destinos como Almería para construir un modelo turístico europeo que empodere a las comunidades y fortalezca el liderazgo global de Europa”.

Andalucía refuerza su liderazgo en economía azul

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, puso en valor que el congreso reúne “a más de mil profesionales para abordar el futuro de nuestras costas desde el turismo inteligente, la conservación marina y la gestión sostenible del agua”.

Recordó que Andalucía aspira a liderar la transición azul en Europa: “Mirar al mar es mirar al futuro. Nuestra Estrategia de Economía Azul Sostenible pone al agua, la innovación y la adaptación climática en el centro de las políticas regionales”.

Yolanda de Aguilar, Secretaria General para el Turismo de la Junta de Andalucía, destacó que el turismo azul representa “el 70% del impacto económico de la economía azul en Andalucía” y defendió un modelo basado en inteligencia predictiva, gestión de flujos, calidad y regeneración territorial. Subrayó que Andalucía avanza hacia un turismo menos estacional: “Este año, un turoperador británico ha ampliado su huella turística a 40 municipios que nunca antes recibían visitantes internacionales”.

Por su parte, Antonio Mena, Delegado Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, afirmó que la economía azul aporta el 11% del PIB andaluz, 300.000 empleos y más de 35.000 empresas vinculadas al mar. Destacó avances como la reutilización de agua regenerada en Roquetas: “En Andalucía decimos que todas las aguas son buenas. Hoy ya riega instalaciones deportivas, y pronto ocurrirá en más depuradoras que antes vertían al mar”.

Almería, faro de la economía azul en Europa

La primera teniente de alcalde y Concejala Delegada del Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, resaltó la posición estratégica de la ciudad: “Sun&Blue consolida a Almería como faro de economía azul en Europa. El Mediterráneo, con menos del 1% de la superficie marina mundial y el 30% del turismo global, es un laboratorio donde conviven economía, naturaleza e innovación. Para Almería, el mar no es un paisaje: es identidad, sustento y futuro”.

Recordó además la visión pionera del Municipio Azul y la Cátedra Almería Municipio Azul, así como el proyecto de transformación puerto-ciudad y la integración del mar en el Plan Estratégico Almería 2030.

Sobre Sun&Blue Congress

Sun&Blue Congress es el principal congreso internacional dedicado al turismo y la economía azul. La cita, promovida por beon. Worldwide, celebra su tercera edición los días 19 y 20 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata – Ciudad de Almería, con el respaldo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial.