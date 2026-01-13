Comienzan las obras de la nueva residencia de mayores de Lucainena de las Torres

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha las obras de la nueva residencia de mayores de Lucainena de las Torres (Almería), con una inversión total cercana a los tres millones de euros. La Administración autonómica financia más de 2,5 millones, mientras que el Ayuntamiento participa con una aportación de casi 480.000 euros. El inicio del proyecto contó con la presencia de representantes de la Junta, la Diputación y el Consistorio.

La futura residencia ofrecerá 50 plazas distribuidas en cinco unidades de convivencia y dispondrá de 39 habitaciones, en su mayoría individuales. El edificio ha sido concebido como un espacio acogedor y funcional, pensado para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y favorecer la convivencia en un entorno similar al de un hogar.

El diseño del centro incorpora criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con medidas orientadas a reducir el consumo de recursos y el impacto ambiental. Estas soluciones permitirán mejorar el confort térmico y disminuir los costes de mantenimiento a largo plazo, adaptándose además al entorno rural del municipio.

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha destacado que esta actuación se enmarca dentro de los proyectos financiados con fondos europeos para reforzar la atención a las personas mayores y con discapacidad, subrayando la apuesta del Gobierno andaluz por un modelo de residencias más humanas, eficientes y sostenibles.

Por su parte, el alcalde de Lucainena de las Torres, Juan Herrera, ha resaltado que la residencia supondrá una mejora clave para el bienestar de los mayores y un impulso económico para el municipio, al generar empleo estable y ayudar a fijar población. En la misma línea, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha señalado que esta infraestructura es fruto de la colaboración institucional y representa un paso adelante hacia un modelo de atención más cercano y adaptado a las necesidades del medio rural.