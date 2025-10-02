Comienza la vacunación contra la gripe en los colegios de Almería

Más de 6.000 menores de entre seis meses y cinco años van a vacunarse frente a la gripe en las aulas de 246 centros de Educación Infantil y Primaria de la provincia la provincia de Almería a través de un total de 42 enfermeras escolares.

Los menores de dos años recibirán la vacuna inyectable en los centros de salud, mientras que para los mayores de esta edad está recomendada la vacuna intranasal, con la que se inmuniza a estos niños en los colegios, siempre que los padres lo autoricen rellenando el consentimiento que se les facilita. El año pasado recibieron esta vacuna el 65 por ciento de los menores escolarizados en la provincia.

Los delegados territoriales de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco Alonso, han visitado este miércoles el CEIP Gines Morata de la capital almeriense, donde ha arrancado la campaña.

En una nota, Belmonte ha subrayado que "la vacunación es la forma más efectiva para prevenir enfermedades infecciosas en la población infantil de Almería, para evitar que los casos cursen grave y para reducir hospitalizaciones en nuestros hospitales".

Ha recordado que en la última temporada la gripe y otros virus respiratorios provocaron un "fuerte impacto" en la provincia y ha añadido que "los buenos resultados de campañas anteriores nos muestran que gracias a la vacunación se ha conseguido reducir un 70% los ingresos hospitalarios por gripe en Almería".

Por su parte, Alonso ha valorado la colaboración del conjunto de la comunidad educativa almeriense para que esta campaña de vacunación se pueda llevar a cabo un año más, sentido en el que ha destacado la figura de las enfermeras escolares que "miman estos días a nuestros niños de Almería y que desarrollan una labor fundamental en los centros educativos a lo largo de todo el curso".

Alonso ha animado a todas las familias "a vacunar a sus hijos como medio de prevención de enfermedades en nuestros colegios y en la sociedad almeriense". También recibirán la vacuna los docentes de menores de 5 años, embarazadas y puérperas, además de sus convivientes, mediante cita previa.

GRIPE-COVID

A partir del día 6 de octubre comenzará la campaña general de vacunación gripe-Covid en residencias de mayores, centros de discapacidad y profesionales sanitarios y sociosanitarios. Belmonte ha aprovechado para pedir a los profesionales sanitarios de Almería que, "al igual que ya están haciendo los docentes, que se vacunen frente a la gripe, por su propia protección y por proteger a sus pacientes, ya que muchos de ellos presentan una vulnerabilidad elevada para padecer complicaciones serias por la gripe".

Progresivamente se irán incorporando a esta campaña los restantes "grupos diana", de modo que el 14 de octubre lo harán las personas de 80 años o más así como grandes dependientes en sus domicilios, mientras que el 20 de octubre se acudirá a personas de 70 años o más y los niños de más de cinco años y adultos con patologías crónicas.

La vacunación se completará a partir del 27 de octubre, con dosis para las personas de 60 años o más, profesiones esenciales --como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, Protección Civil--, profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

El delegado ha adelantado, además, que, a partir del 12 de noviembre, se iniciarán las jornadas de vacunación sin cita para los grupos diana, que se celebrarán todos los miércoles mientras dure la campaña en los centros de salud de la provincia. En esta campaña de vacunación frente a la gripe, Salud ha invertido 23,67 millones de euros y prevé que se vacunen en total 1.690.000 andaluces.