Comienza el Dreambeach con Will Smith como gran estrella internacional

El festival Dreambeach ha dado a conocer este miércoles, desde el Ayuntamiento de Almería, los detalles de su undécima edición, que tendrá lugar del 7 al 9 de agosto. Will Smith encabeza un cartel repleto de grandes nombres como Steve Angello, Nathy Peluso, Subtronics, Steve Aoki y Fatboy Slim, entre otros artistas destacados de la escena electrónica y contemporánea.

El evento reunirá a referentes musicales tanto nacionales como internacionales, con una producción visual y sonora de primer nivel que, según ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado, “volverá a posicionar a Almería como epicentro global de los sonidos electrónicos más potentes en sus tres escenarios principales”. Las entradas ya pueden adquirirse en la web oficial www.dreambeach.es.

Diego Cruz, concejal responsable del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores, ha recordado que “el año pasado fue un reto importante asumir la sede de Dreambeach”. A pesar de las incertidumbres iniciales, ha calificado de muy positiva aquella primera experiencia.

Cruz ha subrayado que es motivo de orgullo para Almería acoger uno de los festivales más relevantes de Europa dentro del ámbito de la música actual y electrónica. “Recibimos esta nueva edición con entusiasmo, energía y compromiso, porque sabemos que supone no solo diversión, sino también impacto económico y generación de empleo para la ciudad”.

Por su parte, Gonçalo Miranda, director de booking del festival, ha hecho hincapié en la apuesta por figuras como Will Smith, protagonista absoluto del cartel 2025. También ha adelantado algunas de las novedades en la programación diaria que prometen elevar el nivel del evento.

“Hemos hecho un esfuerzo enorme para sumar al line-up a una figura global con más de 80 millones de seguidores en redes sociales, lo que ya genera una visibilidad inmensa. Estamos seguros de que será el espectáculo más impactante en la historia de Dreambeach”, ha afirmado Miranda.

Durante la rueda de prensa también se han hecho públicos los horarios oficiales y se ha confirmado el traslado de los conciertos previstos originalmente en el Escenario 360, que finalmente no se construirá. Por respeto al descanso vecinal, su programación pasa al escenario Mavelpoint Open Air.

El jueves 7 de agosto arrancará el festival con actuaciones destacadas en el MainStage como las de Esther Bronchal, Les Castizos y Claudia Tejeda. Esa misma noche brillarán Steve Aoki y el set especial de Pastis & Buenri. En la Dreams Tent actuarán Ben Klock, Charlie Sparks e Indira Paganotto, entre otros, cerrando con Dexphase B2B Skryption.

El escenario Mavelpoint Open Air abrirá con propuestas como Save The Dave o Moseh Naim, además de ser punto clave para el sonido breakbeat con artistas como Karpin, Tryple-D —conformado por Sven, Bad Legs y Basstyler— y Tortu B2B Moraba, dentro del colectivo Breakbeat Andaluz.

El viernes 8 de agosto, la DJ belga Amelie Lens será la encargada de inaugurar la jornada como Opening Set. En la Dreams Tent se presentarán artistas como Marco Faraone, Anfisa Letyago, Fantasm o Andrés Campo, ofreciendo una noche intensa de techno y sonidos alternativos.

En ese segundo día también se subirán al MainStage grandes figuras como Steve Angello, Brennan Heart y Showtek, en una programación centrada en el sello I Am Hardstyle, que compartirá espacio con Juicy M, Dimensión o Sub Zero Project.

El Mavelpoint Open Air será escenario de algunos de los sets más potentes de la jornada, con actuaciones de Ares Carter, Lens, Kanine, Delte Heavy y el cierre a cargo de Michenlo, llevando el ritmo al límite en esta segunda noche.

La clausura del sábado 9 de agosto estará protagonizada por Will Smith, que repasará sus temas más conocidos. Esa jornada también incluirá a la argentina Nathy Peluso con su espectáculo Club Grasa junto a Badsista B2B Kebra, así como actuaciones de Fatboy Slim y Don Diablo con su nuevo show Ctrl Alt Delete.

Completan el cartel nombres destacados del panorama nacional como DJ Nano, Brian Cross o Fonsi Nieto. En la Dreams Tent, el sábado estará centrado en el techno más underground, con artistas como Mason Collective o Chelina Manuhutu, y cerrará con el set conjunto de Marco Carola y Seth Troxler.

El Mavelpoint Open Air también ofrecerá propuestas exclusivas para el público español, con nombres como Hol!, Space Laces y otras actuaciones sorpresa. Esta jornada final promete ser la más intensa y diversa del festival.

Dreambeach cuenta con financiación de fondos europeos FEDER y el respaldo de la Junta de Andalucía. Además, recibe el apoyo del INAEM, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, la Diputación Provincial de Almería y el propio Ayuntamiento de la ciudad.