Coexphal aprueba una parada biológica en el campo para el próximo verano

La Comisión Técnica COEXPHAL-CAJAMAR, ante la situación extraordinaria que están atravesando las principales zonas de producción hortícola, considera necesario adoptar medidas excepcionales de manejo para reducir la presión de plagas y mitigar su impacto sobre los cultivos. Es prioritario iniciar las nuevas plantaciones con el nivel de plagas más bajo posible. Con este objetivo se propone la implantación de una parada biológica, entendida como una paralización temporal total de la actividad productiva agraria, con el fin de disminuir de forma significativa la población de plagas presentes en las explotaciones. La parada total de la actividad incluirá todos los cultivos con la excepción de los semilleros y los cultivos ornamentales. El principal organismo diana es trip parvispinus que afecta al cultivo de pimiento, pero que también está presenta en berenjena, pepino, calabacín, melón y sandía. Durante el periodo de parada, el invernadero deberá quedar completamente libre de cultivos y restos vegetales. Siempre que sea técnica y económicamente viable, se recomienda la solarización del suelo. La parada deberá realizarse al final de la campaña agrícola, y las fechas concretas se ajustarán en función de la zona de producción. El tiempo mínimo recomendado de parada es de 20 días consecutivos.