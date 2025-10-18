Clara Martínez: "Almería ciudad es uno de esos destinos turísticos que necesitan SOStenibilidad en arbolado, sombras naturales,..."

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua, organiza esta jornada dedicada a promover un emprendimiento turístico sostenible, basado en las experiencias, las emociones y el valor local.

Conferencia principal:

Amuda Goueli, CEO de Destinia – referente internacional en innovación y turismo digital.

Talleres de networking simultáneos:

Turismo urbano – Clara Martínez Tomás (Turiversia Consultores)

Turismo rural – Lola Gómez (Clisol Turismo Agrícola)

Turismo de ocio y tiempo libre – Antonio Jesús González (Almería Sport Destination)

La participación es gratuita, con plazas limitadas (60 asistentes).

Más información en: https://www.facebook.com/cadealmeria/posts/-jornada-turitmo-emprendimiento-tur%C3%ADstico-basado-en-experiencias-y-emociones%EF%B8%8F-ma/1224955882998895/