Clara Martínez: "Almería ciudad es uno de esos destinos turísticos que necesitan SOStenibilidad en arbolado, sombras naturales,..."

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua, organiza esta jornada dedicada a promover un emprendimiento turístico sostenible, basado en las experiencias, las emociones y el valor local.
Conferencia principal:
Amuda Goueli, CEO de Destinia – referente internacional en innovación y turismo digital.
Talleres de networking simultáneos:
Turismo urbano – Clara Martínez Tomás (Turiversia Consultores)
Turismo rural – Lola Gómez (Clisol Turismo Agrícola)
Turismo de ocio y tiempo libre – Antonio Jesús González (Almería Sport Destination)
La participación es gratuita, con plazas limitadas (60 asistentes).
Más información en: https://www.facebook.com/cadealmeria/posts/-jornada-turitmo-emprendimiento-tur%C3%ADstico-basado-en-experiencias-y-emociones%EF%B8%8F-ma/1224955882998895/