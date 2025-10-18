ESPACIO DE TURISMO

Clara Martínez: "Almería ciudad es uno de esos destinos turísticos que necesitan SOStenibilidad en arbolado, sombras naturales,..."

La CEO de Turiversia Consultores impartirá un taller sobre turismo urbano en la Jornada de emprendimiento 'TURITMO' el 28 de octubre

Onda Cero Almería

Almería |

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua, organiza esta jornada dedicada a promover un emprendimiento turístico sostenible, basado en las experiencias, las emociones y el valor local.

Conferencia principal:

Amuda Goueli, CEO de Destinia – referente internacional en innovación y turismo digital.

Talleres de networking simultáneos:

Turismo urbano – Clara Martínez Tomás (Turiversia Consultores)

Turismo rural – Lola Gómez (Clisol Turismo Agrícola)

Turismo de ocio y tiempo libre – Antonio Jesús González (Almería Sport Destination)

La participación es gratuita, con plazas limitadas (60 asistentes).

Más información en: https://www.facebook.com/cadealmeria/posts/-jornada-turitmo-emprendimiento-tur%C3%ADstico-basado-en-experiencias-y-emociones%EF%B8%8F-ma/1224955882998895/

