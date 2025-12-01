SUCESOS

Un choque entre tres coches provoca dos heridos y fuertes retenciones en la A-7 a la entrada de Almería por el Puerto

El accidente, registrado sobre las 8:20 horas en el kilómetro 792 sentido Murcia, ha generado largas colas de tráfico en plena hora punta y ha requerido la intervención de servicios de emergencia y Guardia Civil.

Onda Cero Almería

Almería |

(Foto de ARCHIVO) Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. REMITIDA / HANDOUT por Junta de Andalucía Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/08/2021
Almería.-Sucesos.-Tres heridos en un accidente múltiple en la A-358 de Dalías con un camión y una ambulancia implicados | Europa Press

Una colisión múltiple entre tres turismos ha provocado este lunes dos personas heridas y retenciones de hasta tres kilómetros en la A-7, en el acceso a Almería por la entrada del Puerto. El siniestro se produjo alrededor de las 8:20 horas, momento en el que varios conductores alertaron a Emergencias 112 Andalucía de lo ocurrido.

Hasta la zona se desplazaron efectivos del 061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras, ya que uno de los carriles quedó obstaculizado y generó importantes problemas de circulación entre la salida del túnel de Aguadulce y la primera entrada a la capital almeriense.

Este accidente ha coincidido con otro registrado también a primera hora en la A-7, a la altura de Sorbas, donde la colisión entre un camión y una grúa obligó a cortar la vía. Según informa la Dirección General de Tráfico, el siniestro tuvo lugar en el kilómetro 719 en sentido Almería y se habilitaron desvíos alternativos por la N-340A y la A-1102.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer