Un choque entre tres coches provoca dos heridos y fuertes retenciones en la A-7 a la entrada de Almería por el Puerto

Una colisión múltiple entre tres turismos ha provocado este lunes dos personas heridas y retenciones de hasta tres kilómetros en la A-7, en el acceso a Almería por la entrada del Puerto. El siniestro se produjo alrededor de las 8:20 horas, momento en el que varios conductores alertaron a Emergencias 112 Andalucía de lo ocurrido.

Hasta la zona se desplazaron efectivos del 061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras, ya que uno de los carriles quedó obstaculizado y generó importantes problemas de circulación entre la salida del túnel de Aguadulce y la primera entrada a la capital almeriense.

Este accidente ha coincidido con otro registrado también a primera hora en la A-7, a la altura de Sorbas, donde la colisión entre un camión y una grúa obligó a cortar la vía. Según informa la Dirección General de Tráfico, el siniestro tuvo lugar en el kilómetro 719 en sentido Almería y se habilitaron desvíos alternativos por la N-340A y la A-1102.