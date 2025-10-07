Los chefs más prestigiosos se rinden a ‘Sabores Almería’ en San Sebastián

La marca gourmet de la provincia, ‘Sabores Almería’, regresa a una de las ferias del sector de la alimentación más importantes del mundo, San Sebastián Gastronomika, que se celebra en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal de la ciudad vasca hasta el próximo miércoles 8 de octubre con una muestra de las principales tendencias y desafíos de la alta cocina a nivel mundial.

‘Sabores Almería’ cuenta con stand propio en este evento y la participación de cinco chefs de la asociación Almería Gastronómica que a lo largo de cada jornada elaborarán diferentes degustaciones con productos de la marca que deleitarán a los paladares más exigentes. Esta feria se centra de forma especial en profesionales de la restauración en general, a responsables de compras de hostelería y grandes superficies, distribuidores y, sobre todo, a cocineros.

El diputado de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo, Carlos Sánchez, ha destacado que “’Sabores Almería’ consolida su papel en esta feria como el stand revelación que más gusta a todos los visitantes. En la jornada inaugural de hoy se ha podido constatar ya que, además de contar con una muy buena ubicación, nuestra programación con degustaciones de todo tipo y productos a lo largo de toda la jornada hace que continuamente el público llene el espacio almeriense en San Sebastián”.

Asimismo, el diputado ha puesto de relieve que prestigiosos chefs han tenido la oportunidad de visitar el stand en esta jornada y las sensaciones que les hacen llegar son muy positivas: “nuestros productos destacan por su sabor, calidad, versatilidad, originalidad e innovación. En este tipo de foros trabajamos para que los chefs de toda España y el resto del mundo, ya que esta feria es de calado internacional, nos conozcan cada vez más y decidan incorporar los productos de la marca a sus recetas. Los chefs se convierten en los mejores prescriptores de la salud y calidad que se cultiva y exporta desde Almería”.

Por otro lado, Carlos Sánchez ha elogiado el trabajo de los cinco chefs almerienses que dan rienda suelta a su talento en este foro gastronómico y ha asegurado que “tenemos la suerte de contar con los mejores productos y, también, con los mejores chefs que hacen que esos productos brillen todavía más a través de sus platos y elaboraciones. Es la tarjeta de presentación más eficaz que tenemos de la provincia de Almería, la de nuestros productos, empresas agroalimentarias y chefs que, junto al trabajo de Diputación en este gran proyecto que constituye ‘Sabores Almería’, nos estamos afianzando como una de las marcas gourmets provinciales más significativas y demandadas”.

Entre las personalidades que han visitado el stand almeriense se encuentran la chef Elena Arzak, del Restaurante Arzak de tres estrellas Michelín, o la coordinadora del evento, Ainhoa Velasco. Ambas han felicitado a la delegación almeriense por la propuesta que se ofrece en el stand y han alabado la variedad y calidad de los productos almerienses.

Los cocineros de la provincia que participan durante estos días con sus degustaciones en el stand de ‘Sabores Almería’ en San Sebastián son Tolo Castillo, de Casa Rafael; Juan Ramón Sánchez, de Cervecería Brasería 4J; Ángel Hernández, de El Terrao; Juan Manuel Domínguez, jefe de cocina del Hotel Playadulce, y Rafa Rodríguez, de Gastronomy and Art.