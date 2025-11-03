Afición UD Almería

Aficionados del Almería viajarán a Ceuta en helicóptero para apoyar al equipo

Un grupo de aficionados de la UD Almería viajarán en helicóptero para seguir al conjunto rojiblanco en el choque ante el Ceuta este próximo fin de semana

Deportes Onda Cero Almería

Almería |

La afición de la UD Almería dio el salto definitivo hace muchos años. Desde que en 2007 ascendió a Primera División, e incluso antes aun en Segunda, el numero de incondicionales rojiblancos ha crecido exponencialmente. En todos los estadios de España ha habido siempre camisetas y bufandas del Almería, sin importar que los viajes fueran cortos o realmente incomodos.

Helicóptero a Ceuta

Pero lo de esta semana pasará a convertirse en el 'top' de los desplazamientos exóticos. Un grupo de once aficionados de la UD Almería viajarán en helicóptero desde Málaga para acompañar el equipo en Ceuta. El viaje comenzará el viernes por la tarde y concluirá tras el partido... con el deseo de regresar con 25 puntos en el casillero.

Uno de los miembros de esa curiosa expedición es nuestro compañero del diario Marca, Antonio Martínez, quien ha pasado por Mas de Uno Almería para comentar la aventura.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer