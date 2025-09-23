Los Centros de la Mujer ofertan 270 cursos y 3.200 plazas para el último trimestre del año

El área municipal de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha este lunes la segunda fase del periodo de inscripción para la agenda de actividades prevista de octubre a diciembre en los Centros de la Mujer. En esta ocasión, se ofrecen 270 propuestas entre cursos de aprendizaje, talleres prácticos y programas de ejercicio físico, con un total de 3.200 plazas disponibles.

Entre las incorporaciones de este trimestre destacan formaciones en Inteligencia Artificial, Iniciación al Diseño Web, Club de Lectura, Escritura Creativa, Arteterapia, Cante Flamenco, Sevillanas de Salón, Core-Gap, Cardio-Boxing, Autodefensa Femenina y Técnicas de Gestión del Estrés, según ha detallado el Consistorio en un comunicado.

Las actividades se reparten entre los tres Centros de la Mujer situados en la calle Terriza nº 9, en Cortijo Grande (calle Antonio Muñoz Zamora nº 5) y en el barrio de Los Molinos, en la calle Instinción.

En el centro de la calle Terriza se han programado 103 acciones formativas con 1.184 plazas; en el de Cortijo Grande, 88 cursos con 1.170 plazas; y en las instalaciones de Los Molinos, 79 cursos con 849 plazas disponibles.

El Ayuntamiento ha resaltado que los Centros de la Mujer “no son espacios exclusivos para el público femenino; en los últimos años se ha incrementado notablemente la participación de hombres, especialmente en las actividades deportivas mixtas. Además, pueden inscribirse igualmente en todos los talleres, clases de idiomas e informática”.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, señaló que “nuestro objetivo es ofrecer cada trimestre una programación más amplia y variada, de ahí que sumemos propuestas de deporte, formación digital, talleres creativos e idiomas, reforzando aquellos cursos que cuentan con mayor demanda”.

Los tres centros disponen también de un servicio gratuito de ludoteca para menores de entre tres y doce años, “con el fin de que las familias tengan un lugar seguro donde dejar a sus hijos mientras participan en las actividades”.

Como apoyo adicional a la conciliación, durante los días no lectivos del calendario escolar se abrirán las ludotecas en horario de mañana, siempre que el alumnado lo solicite con antelación. En las fechas navideñas se organizará además una escuela especial, “para facilitar la conciliación en estas jornadas tan señaladas”.

Cada trimestre, los Centros de la Mujer incluyen actividades complementarias como excursiones, visitas guiadas, programas de salud, charlas de sensibilización contra la violencia de género y en favor de la igualdad, además de la iniciativa conocida como Banco del Tiempo.

Inscripciones: Desde el pasado 15 de septiembre se habilitó el registro para las actividades físicas, mientras que este lunes se abrió el plazo para apuntarse a talleres, cursos de idiomas e informática. El horario de atención presencial es de 8:30 a 13:30 horas de lunes a viernes, y las inscripciones en línea se activan desde las 8:30 horas.

Las matrículas se mantendrán abiertas hasta completar aforo. La programación comenzará el 6 de octubre y se prolongará hasta el 19 de diciembre. A través de la web https://mujeralmeria.es

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

se pueden gestionar todos los trámites de inscripción, listas de espera y pagos, sin necesidad de acudir de manera presencial.