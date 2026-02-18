El antiguo cine Katiuska se inaugura este viernes con la actuación de Vera GRV

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha anunciado que este viernes, día 20 de febrero, tendrá lugar el acto inaugural del Centro de Innovación Cultural Katiuska, en el barrio de Pescadería. Un edificio de 1904, obra del arquitecto almeriense Trinidad Cuartara, concebido originalmente como almacén de uva y poco antes de la Guerra Civil reformado como sala de cine que ahora ha sido rehabilitado por el Ayuntamiento de Almería en el marco del proyecto europeo CAMINA tras una inversión que ha superado los 1,2 millones de euros.

En 1941, el viejo cine se transformó en un negocio de manipulación de esparto hasta que la familia Oliveros compró el edificio y lo convirtió en un almacén de hierros para sus talleres. Su actividad comercial concluyó, de forma definitiva, en la década de los 60. Ahora vuelve a abrir sus puertas convertido en un Centro de Innovación Cultural cuya programación se dará a conocer en próximo viernes. Vázquez ha invitado a todos los almerienses a la inauguración de este nuevo espacio cultural ubicado en la calle General Luque, 70, cuyas puertas se abrirán a las 18.45 horas de la tarde hasta completar aforo. Tras la intervención institucional de la alcaldesa tendrá lugar una mesa redonda y un 'showcase' con la artista almeriense Vera GRV y Ani González. El encuentro estará moderado por la periodista Laura Piñero. Previamente, la regidora visitará las instalaciones.

El edificio rehabilitado, con una superficie construida de 604,86 metros cuadrados, mantiene el carácter exterior del edificio de Cuartara, rememorando su consideración histórica y recuperando su fisonomía primitiva mediante la rehabilitación y reconstrucción de los huecos originales con conceptos de diseño actuales. Siendo en el interior donde se realiza una actuación novedosa que se adecúa al nuevo uso previsto, se concibe como un volumen único interior en el que se genera una entreplanta con entrada directa desde la calle Hernández aprovechando el desnivel de la calle, dicha entreplanta se abre sobre el espacio central del edificio mediante una galería adosado a uno de sus lados, con esta configuración se puede percibir la configuración volumétrica inicial del edificio. En este gran espacio de doble altura se introduce la escalera exenta, que a modo de elemento escultórico nos comunica las dos plantas y nos permite mantener una visión global del edificio durante todo su recorrido.

Elementos singulares

Existen dos elementos singulares que recorren en edificio en toda su altura, el primero es el núcleo del ascensor conformado como un prisma vertical que se percibe en toda su altura, en el que se introduce el nombre del edifico (KATIUSKA) mediante letras horadadas en el panel de recubrimiento que se iluminaran desde el interior. Y el segundo es un patio trasero que proyectará la luz a todas las plantas del edificio. También se ha buscado la entrada de luz cenital en este gran espacio de doble altura mediante la utilización de lucernarios situados en la cubierta del edificio.

La distribución interior en la planta superior se resuelve con un tabique móvil que permite una mayor versatilidad a la hora de plantear los usos del edificio. La nueva estructura que soporta la nueva entreplanta se resuelve con perfiles metálicos manteniéndose los muros perimetrales de carga. Además, existe un juego cromático en el que se destacan en verde los nuevos elementos sobre el blanco de la envolvente exterior que se mantiene. El esquema de diseño es simple, se ha concebido el volumen interior como un gran espacio con dos niveles, donde los recorridos de circulación permiten que la percepción visual del usuario sea de todo el edificio en su conjunto, consiguiendo de esta forma una gran versatilidad funcional.

La planta baja albergará la zona principal de talleres, archivo multimedia y áreas destinadas a exposiciones temporales, quedando la entreplanta reservada como zona multifuncional, mediante el empleo de tabiques móviles. Se ha proyectado finalmente una cubierta ligera, en la que se situarán dos zonas de maquinaria de climatización, de acceso restringido.

Proyecto CAMINA

CAMINA (Community Awakening for Multicultural Integrative Narrative of Almería) es una iniciativa apoyada por la Unión Europea que busca construir una narrativa cultural de la ciudad, conectando agentes culturales, sociales y vecinales con promotores culturales (socios del proyecto) para la creación de proyectos culturales, que deben poner en valor la diversidad cultural y el patrimonio almeriense y permitirán definir un eje cultural en torno a tres barrios de la ciudad, el Casco Histórico-Almedina, Centro Ciudad y la Chanca-Pescadería. Zonas que concentran la actividad cultural del proyecto tomando como referencia los inmuebles del Mesón Gitano, el Museo Doña Pakyta y el antiguo Cine Katiuska, una vez rehabilitado.