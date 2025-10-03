Cárcel para el presunto asesino de Antonio Campos

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4, que se encontraba en funciones de guardia, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del único detenido hasta el momento por la presunta muerte de Antonio Campos, trabajador municipal y vecino muy conocido. Con esta medida, la Justicia asegura la presencia del investigado durante el procedimiento, que comienza a tomar forma con la primera resolución judicial de peso. De momento, la persona arrestada está siendo investigada por un presunto delito de homicidio, aunque la calificación definitiva de los hechos se concretará a lo largo de la instrucción, que se prevé larga y minuciosa.

El arrestado, al comparecer ante el juez, decidió acogerse a su derecho a no declarar, una estrategia frecuente de la defensa en las fases iniciales de este tipo de causas. Esta negativa no interrumpe el avance de la investigación, que sigue su curso con el objetivo de esclarecer todas las circunstancias que rodean el fallecimiento de Campos.

Tras resolverse la situación personal del detenido, el Juzgado de Guardia se ha inhibido en favor de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3. Será este último el encargado de asumir desde ahora la investigación y, por tanto, de dirigir las próximas diligencias y actuaciones.

El procedimiento por la muerte de Antonio Campos continúa bajo secreto de sumario, lo que limita el acceso a la información y busca garantizar la conservación de las pruebas y de las líneas de investigación seguidas por la Guardia Civil y la autoridad judicial. Esta medida resulta fundamental para favorecer el éxito en el total esclarecimiento de lo ocurrido y en la identificación de los posibles responsables.