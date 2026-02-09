El 'Campeonato Mundial de Lanzamiento de Olla' en Sorbas estrena categoría femenina

Sorbas vuelve a hacer de la alfarería su gran imán turístico.

El fin de semana del 14 y 15 de febrero celebra el 'Día de las Ollas' en el que se enmarca el 'Campeonato Mundial de Lanzamiento de Olla' con un récord a batir de 33,6 metros.

Habrá categorías de menores y adultos. Es obligatorio inscribirse para poder competir.

Las actividades del evento van desde conferencias el viernes 13 hasta Entierro de la Sardina el 18, pasando por desayunos andaluces, exhibición de bolillo, concurso de pintura rápida, animación, degustación de cocina sorbeña, mercado gastro-artesano, productos típicos,o la Tirada de Ollas el Miércoles de Ceniza.

Una actividad familiar en el municipio donde, además, se encuentran inmersos en un proyecto de casas-cueva turísticas en el paraje Los Guapos.

Además, el 'Jueves Lardero', en marzo la Feria 'ITB' de Berlín y en abril 'Salón Gourmets' de Madrid,...

