La campaña ‘Enfermería de Almería, el corazón que te cuida’, promovida por el Colegio Oficial de Enfermería de Almería, ha conseguido convertirse en finalista de los Premios Agripina 2026, dentro de la categoría de Salud. Esta nominación reconoce el trabajo de una iniciativa que pretende acercar la profesión enfermera a la sociedad, destacar su contribución al sistema sanitario y dar mayor visibilidad a la importancia de los cuidados especializados.

Los Premios Agripina celebran este año su decimosexta edición y distinguen proyectos sobresalientes en los campos de la comunicación, la publicidad y el marketing. La propuesta impulsada desde Almería ha conseguido hacerse un hueco entre las candidaturas seleccionadas por el jurado en el apartado dedicado a la comunicación relacionada con la salud. El nombre de los ganadores se anunciará el próximo 19 de noviembre, durante la ceremonia que se celebrará en el Cartuja Center CITE de Sevilla.

Bajo el lema ‘El corazón que te cuida’, la campaña se puso en marcha para mostrar la amplitud de la labor enfermera, dar a conocer sus diferentes especialidades y reivindicar su importancia dentro de la asistencia sanitaria. Mediante un enfoque narrativo basado en la cercanía y las emociones, la iniciativa reúne las experiencias de seis profesionales que desarrollan su trabajo en áreas tan diversas como urgencias, quirófano, atención primaria, maternidad, gestión y docencia. Sus testimonios permiten reflejar la variedad de funciones, conocimientos y responsabilidades que forman parte de la profesión.

El corazón actúa como elemento central de toda la campaña y representa valores esenciales de la Enfermería, como la entrega, la sensibilidad hacia los pacientes, la preparación científica y el compromiso profesional. Además de reconocer el trabajo que realizan diariamente estos sanitarios, el proyecto pretende llamar la atención sobre la necesidad de incrementar las plantillas de enfermería en la provincia almeriense, que sigue situándose entre los territorios andaluces con una menor proporción de profesionales por habitante.

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, María del Mar García, ha expresado su satisfacción por la selección de la campaña entre las finalistas: “Nos llena de orgullo comprobar que una iniciativa que surgió del compromiso con nuestra profesión y con la sociedad de Almería ha conseguido alcanzar este reconocimiento. Este logro pertenece especialmente a todas las enfermeras y enfermeros que cada jornada ofrecen sus conocimientos, su preparación y su dedicación al cuidado de las personas. Nuestro propósito era acercar la realidad de la Enfermería a los ciudadanos y mostrarles que cuidar no consiste únicamente en responder a un problema de salud, sino también en acompañar, prevenir, formar y apoyar a las personas en las distintas etapas de su vida”.

García también ha señalado que “haber llegado a la final de unos premios tan reconocidos en el sector de la comunicación supone un estímulo para continuar defendiendo y difundiendo el valor de nuestra profesión. Sea cual sea el resultado de la gala, consideramos que este reconocimiento ya representa un triunfo colectivo de todas las personas que han colaborado y contribuido a sacar adelante la campaña”.

La presencia de esta iniciativa entre las candidaturas finalistas refuerza el compromiso del Colegio Oficial de Enfermería de Almería con la comunicación como vía para estrechar la relación entre los profesionales y la ciudadanía. La institución apuesta así por divulgar la importancia de los cuidados enfermeros, dar mayor reconocimiento a quienes ejercen esta labor y reclamar el respaldo social e institucional que merece la profesión. El contenido completo de la campaña está disponible en www.corazonquetecuida.com.