Calar Alto descubre un nuevo cometa

Un ingeniero aeroespacial de la Agencia Espacial Europea (ESA), Rainer Kresken, ha descubierto un nuevo cometa, denominado P/2025 W3 'Kresken', durante unas pruebas técnicas realizadas con el telescopio Schmidt del Observatorio de Calar Alto. Se trata de un hallazgo fortuito, cuando Kresken probaba una nueva cámara. Se trata del segundo cometa descubierto desde Calar Alto con este telescopio, 40 años después del cometa 'Thiele'. Según informa el centro astronómico, la observación se realizó de forma remota desde la ciudad alemana de Darmstadt, tras apuntar el telescopio hacia un campo de la constelación de Géminis, próximo a las estrellas Cástor y Pólux.

Destacar que en principio, Kresken detectó un "objeto tenue que mostraba una delgada y alargada cola" y que en las imágenes de las noches siguientes, "el objeto se había desplazado ligeramente en el cielo, pero su cola seguía estando bien alargada", por lo que "sin duda se trataba de un nuevo objeto similar a un cometa". En este sentido, Kresken ha explicado que "el descubrimiento se realizó durante la misma noche de las pruebas con una nueva cámara CMOS. Esa cámara, junto con el excelente telescopio, permite a los astrónomos detectar y observar objetos muy tenues como ese cometa".

Sin embargo, otras observaciones apuntaban que podría tratarse de un asteroide activo del cinturón principal, una región con "forma de donut" situada entre Marte y Júpiter, rica en asteroides o planetas menores, con 1,3 millones registrados hasta la fecha. El objeto giraba alrededor del Sol en cuatro años, según una órbita bastante elipsoidal, con una distancia mínima de al menos 300 millones de kilómetros respecto a nuestra estrella. Los cometas del cinturón principal son asteroides activos, es decir, asteroides que presentan una coma o una cola. La actividad de algunos de ellos se debía a la sublimación del hielo, como ocurre con todos los cometas, mientras que otros podían liberar polvo al impactar con otro objeto o al perder masa por rotación. En el caso del cometa 'Kresken', "se necesitará algún tiempo para saber qué mecanismo es el responsable de la activación".

El hallazgo ha supuesto el tercer descubrimiento de un cometa asociado al telescopio Schmidt. El primero fue el cometa 'Kohoutek' (C/1973 E1), descubierto en 1973, cuando el telescopio se encontraba todavía en el observatorio de Hamburgo (Bergedorf).