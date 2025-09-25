La búsqueda de la desaparecida en Chirivel sigue sin pistas

La investigación para localizar a Geraldine, una mujer de 73 años de nacionalidad británica que lleva desaparecida desde hace una semana, continúa activa a pesar de que se ha desmantelado el centro de coordinación desplegado en la zona, tras no encontrar indicios sobre su ubicación dentro de un área de búsqueda de cuatro kilómetros en torno a su localidad de residencia.

Así lo ha comunicado el consistorio local a través de sus canales oficiales, donde ha hecho un llamamiento a la población, especialmente a quienes trabajan en el campo, deportistas y personas que se mueven por zonas rurales, para que permanezcan alerta y notifiquen cualquier posible información al 062, teléfono de contacto con la Guardia Civil.

Desde la administración municipal han expresado su agradecimiento a las fuerzas del orden, servicios de emergencia, instituciones, colectivos y vecinos que se han sumado de forma voluntaria a las labores de rastreo llevadas a cabo para intentar dar con el paradero de esta vecina, desaparecida en la noche del 17 de septiembre.

En los trabajos se han empleado medios aéreos como helicópteros y dispositivos no tripulados para examinar terrenos complicados y con poca visibilidad, complementados con patrullas ciudadanas que han partido cada día a las 9 de la mañana desde un punto de encuentro comunitario.

Geraldine, quien presenta una condición cognitiva que podría dificultar su orientación, fue vista por última vez cuando salió con intención de alimentar a unos animales, sin que después regresara a casa. Su pareja notificó la desaparición a las autoridades en la mañana siguiente, al ver que no había vuelto durante la noche. Se tiene constancia de una llamada al número de emergencias sobre las 22:20 horas de ese mismo día.

La mujer lleva residiendo junto a su esposo más de dos décadas en una pequeña aldea con pocos habitantes. En el momento en que se le perdió la pista, vestía ropa de estar por casa de tono oscuro y unas sandalias blancas con perforaciones.

Las autoridades han reiterado su solicitud de colaboración ciudadana para tratar de encontrar a Geraldine, pidiendo que cualquier dato o señal que pueda resultar útil sea comunicado con urgencia al 062, canal habilitado para este tipo de situaciones.