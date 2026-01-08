La borrasca ‘Francis’ daña unas 2.000 hectáreas de cultivos en la provincia de Almería

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha estimado que alrededor de 2.000 hectáreas de cultivos al aire libre se han visto perjudicadas en la provincia de Almería tras el paso de la borrasca ‘Francis’. Las mayores incidencias se han registrado en el Levante almeriense y, de manera más concreta, en el municipio de Pulpí, donde unas 40 hectáreas de invernaderos habrían resultado dañadas.

Fernández-Pacheco ha realizado estas declaraciones durante una visita a El Ejido, donde se desplazó para conocer de primera mano la situación de una explotación agrícola afectada por la dana registrada en 2024. Allí ha explicado que la Junta de Andalucía ha activado a todos los servicios de la Consejería en las ocho delegaciones territoriales, con el objetivo de evaluar los daños causados por el temporal.

Según ha detallado, se está llevando a cabo un análisis exhaustivo que se desarrolla finca a finca y localidad por localidad, con el fin de cuantificar con precisión las pérdidas y estudiar las posibles medidas de apoyo a los agricultores afectados.

El consejero ha destacado que una amplia mayoría de los productores cuentan con seguro agrario, en torno al 80 por ciento, lo que supone un respaldo importante ante este tipo de situaciones, aunque ha matizado que el cálculo definitivo aún se está cerrando.

El responsable andaluz de Agricultura ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los agricultores afectados, asegurando que pueden contar con el respaldo de la Junta de Andalucía, que, según ha afirmado, hará todo lo posible para apoyarles y contribuir a la recuperación del sector tras los daños ocasionados por el temporal.