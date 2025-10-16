Las bibliotecas de la Universidad de Almería, Oviedo y Valencia lanzan una guía sobre el uso de la IA

En un nuevo paso por mejorar su servicio, la Biblioteca Nicolás Salmerón de la Universidad de Almería ha puesto en marcha una guía pionera sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) generativa en el entorno universitario. Este recurso, desarrollado en colaboración con las bibliotecas de las universidades de Oviedo y Valencia, busca orientar a la comunidad académica ante el impacto de la IA en la comunicación científica.

El vertiginoso avance de los modelos de IA está transformando todas las fases del proceso científico, desde la búsqueda de información hasta la difusión de nuevo conocimiento. Aunque estas herramientas ofrecen un sinfín de posibilidades, su uso también ha generado incertidumbre y riesgos potenciales para la integridad de la investigación. Conscientes de este desafío, las bibliotecas universitarias se posicionan como espacios de referencia para ofrecer información, formación y orientación sobre el uso de aplicaciones de IA al personal docente e investigador y a estudiantado.

La guía, ya disponible en la web de la biblioteca de la UAL, ofrece una introducción clara al uso de la IA generativa, centrándose en su aplicación en la investigación y proporcionando recursos útiles para la docencia. En ella se incluye un directorio comentado de herramientas, orientaciones sobre políticas editoriales y regulaciones, consejos para crear prompts eficaces, y pautas para verificar y declarar contenidos generados por IA. Además, el documento recoge una serie de recursos complementarios para que estudiantes, docentes e investigadores puedan explorar el uso de esta tecnología de forma crítica, responsable y alineada con los valores académicos.

La colaboración entre las bibliotecas de la UAL, la Universidad de Oviedo y la Universidad de Valencia ha permitido crear un recurso exhaustivo y de alta calidad. Este proyecto demuestra que la cooperación interbibliotecaria es clave para el apoyo a la investigación y la docencia, facilitando el intercambio de experiencias y logrando un ahorro significativo de recursos.