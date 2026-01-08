Baja la tasa de la gripe en Andalucía, pero sigue la recomendación del uso de mascarillas

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha trasladado que la Junta ha prorrogado durante un mes, hasta el 6 de febrero, la orden que recomienda el uso de mascarillas en todos los centros de salud andaluces y su obligatoriedad en los hospitales donde se haya activado el Plan de Alta Frecuentación al menos tres veces en los últimos siete días ante la persistencia del nivel epidémico de gripe por quinta semana consecutiva. “Estamos aún en una etapa compleja”, ha dicho.

Antonio Sanz ha detallado que durante la primera semana del año la tasa de incidencia de las infecciones respiratorias agudas ha descendido ligeramente, pasando de 299 casos por 100.000 habitantes a 286,2 mientras que la de síndrome gripal se ha situado en 37,8 casos por 100.000 habitantes, por debajo de los 45,2 casos de la semana anterior.

Si bien, ha incidido, “estos datos hay que interpretarlos con cautela porque hubo días festivos y esto afecta a la baja la incidencia”. No en vano, la incidencia se mantiene en nivel epidémico bajo y la experiencia de temporadas previas muestra que, aún en fase de descenso, la normalización completa de la situación epidemiológica y la recuperación sostenida de niveles basales pueden requerir varias semanas, especialmente cuando continúa existiendo transmisión comunitaria del virus.

El descenso es generalizado en todas las provincias que, no obstante, se mantienen todas dentro del nivel epidémico. Así, la tasa de incidencia de las IRA en Almería es de 201,1 por 100.000 habitantes; en Cádiz, 419,6; en Córdoba, 252,5; en Granada, 221,3; en Huelva, 240,6; en Jaén, 335; en Málaga, 227,1 y en Sevilla, 317,7. En cuanto a la tasa de síndrome gripal, en Almería se registró la semana pasada una tasa de 18,7 casos por 100.000 habitantes; 44,64 en Cádiz; 42,23 en Córdoba; 33,51 en Granada; 40,8 en Huelva; 38,4 en Jaén; 35,4 en Málaga y 48,4 en Sevilla.

Ante esta situación, el consejero ha pedido “no bajar la guardia” y “mantener la prudencia de utilizar mascarillas si tenemos síntomas y si visitamos centros sanitarios; lavarnos las manos con frecuencia y, sobre todo, acudir a vacunarnos si somos grupos de riesgo”. La vacuna, ha recordado, es “segura, gratuita y la mejor forma de protegernos”.