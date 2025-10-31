El Ayuntamiento de Almería lanza una nueva fase de la campaña ‘El nuevo marrón es para la orgánica’

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, ha presentado una nueva fase de la campaña ‘El nuevo marrón es para la orgánica’.

El concejal delegado del área, Antonio Urdiales, ha sido el encargado de dar a conocer los detalles de esta nueva etapa, que busca consolidar los avances logrados desde la implantación del contenedor marrón en 2021. “Seguimos avanzando en un objetivo esencial: fomentar la separación correcta de los residuos y consolidar una cultura de reciclaje responsable en nuestra ciudad”, ha subrayado Urdiales durante su intervención.

Más de 300 actividades en colegios y 33 charlas vecinales hasta final de año

Hasta el mes de diciembre, la campaña desarrollará un extenso programa educativo y divulgativo que incluirá, según la planificación elaborada, charlas informativas en barrios y colectivos sociales, un total de 33; más de 300 actividades escolares en 94 centros educativos de Primaria y Secundaria; y talleres, juegos y actividades participativas dirigidas tanto a niños como a adultos. Estas actividades se llevarán a cabo con el objetivo de fomentar la correcta separación de los residuos orgánicos y el uso de bolsas compostables.

“Queremos que cada almeriense interiorice el gesto de separar correctamente los residuos orgánicos. Tirar una cáscara de plátano o los restos de comida al contenedor marrón debe convertirse en un hábito cotidiano en todos los hogares”, ha afirmado Urdiales.

Balance recogida biorresiduos

Urdiales ha destacado también durante su comparecencia en esta presentación de la nueva campaña los resultados obtenidos desde la implantación del contenedor marrón en la ciudad. Actualmente, Almería cuenta con más de 600 contenedores específicos para la recogida de biorresiduos, instalados en su totalidad desde noviembre de 2024.

Desde entonces, se han recogido más de 870 toneladas de materia orgánica, con un crecimiento acumulado del 6,3% en 2025. En la actualidad, la Planta de Clasificación y Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos del municipio procesa unas tres toneladas diarias de materia orgánica.

Los análisis realizados muestran que el 90% del contenido del contenedor marrón es compostable, un dato muy positivo que evidencia la mejora en la separación de residuos en los hogares almerienses. No obstante, Urdiales ha recordado la importancia de evitar la presencia de impropios como plásticos o pañales.

Todo el biorresiduo recogido se destina al Complejo Ambiental de Almería, donde se mezcla con restos de poda procedentes del mantenimiento de jardines municipales, completando así el ciclo natural del residuo y transformándolo en compost que devuelve vida a la tierra.

“El reciclaje no solo transforma los residuos en recursos: también mejora nuestro entorno, reduce las emisiones y devuelve vida a la tierra. Cada gesto cuenta, y es fundamental que lo hagamos juntos”, ha señalado el concejal.