El Ayuntamiento Almería habilita una sala extra en el Centro Municipal de Acogida ante la ola de frío

El concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud, Óscar Bleda, ha anunciado que el Centro Municipal de Acogida de Almería ha incrementado el número de plazas disponibles, de forma temporal, para ofrecer cobijo principalmente en horario nocturno a las personas sin hogar que se ven expuestas a la bajada de las temperaturas y episodios de lluvia. De hecho, durante esta semana el centro contará con cerca de un centenar de plazas, ya que a través del Área de Integración Social se ha habilitado una sala para aproximadamente decena de usuarios más, frente a las 87 plazas mixtas habituales.

Tal y como ha explicado el concejal, "esta opción se habilita cada vez que el Ayuntamiento tiene constancia de que van a descender las temperaturas bruscamente o se esperan lluvias en nuestra ciudad". "Este recurso está disponible durante todo el invierno, pero en esta época se refuerza", ha añadido Bleda, quien ha destacado que "a pesar de que el Centro Municipal de Acogida se encuentra en obras, precisamente para su ampliación y mejora de la atención a los usuarios, desde el Ayuntamiento hemos apostado por reforzar las plazas disponibles durante estos días en los que las temperaturas alcanzan mínimos en nuestra ciudad".

Durante estos días, como explica Bleda, tanto la Unidad de Calle, "que está en constante contacto con este colectivo", como la Policía Local de Almería van a intensificar la labor informativa a las personas sin hogar para trasladarles que pueden hacer uso de este recurso para protegerse del frío. Desde el Área de Integración Social, han recordado además, que el uso de estas instalaciones municipales es "voluntario" y ha precisado que, en la mayoría de los casos, "quienes acuden suelen abandonar el centro una vez que amanece o deja de llover".

El Centro Municipal de Acogida atiende situaciones cotidianas, ocasionales y de emergencia a las que se enfrentan personas sin hogar o grupo de personas que necesiten cubrir las prestaciones básicas, en diferentes servicios. El acceso está abierto a mayores de edad previa identificación.