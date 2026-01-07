El Ayuntamiento de Almería estudia ajustes en el diseño del Paseo para mejorar su uso y accesibilidad

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha anunciado que el Ayuntamiento está valorando posibles modificaciones en el diseño del Paseo con el fin de hacerlo más accesible y práctico. A través del Área de Urbanismo y en colaboración con los técnicos municipales, se están analizando cambios principalmente en algunas zonas verdes para favorecer una mayor permeabilidad del espacio y mejorar su uso como eje urbano clave de la ciudad.

Según ha explicado la regidora, una de las opciones que se barajan es reducir el tamaño de ciertos parterres, ya que en algunos puntos resultan excesivamente amplios y dificultan tanto el paso como la organización de actividades multitudinarias. Además, ha mostrado su intención de mantener la iluminación decorativa de los árboles durante el invierno, incorporando nuevos elementos lumínicos, y de seguir impulsando actividades los fines de semana para que el Paseo tenga vida durante todo el año.

Por su parte, la concejala Eloísa Cabrera ha señalado que la elevada afluencia registrada durante la campaña navideña ha servido para analizar el funcionamiento real del espacio público en momentos de máxima ocupación. Esta experiencia, basada tanto en datos como en la observación directa, ha permitido comprobar cómo el Paseo actúa como un punto neurálgico de encuentro, ocio y actividad cultural.

A partir de este análisis, se plantea la reducción de algunos parterres como una solución para ganar espacio destinado al tránsito peatonal y a la celebración de eventos, manteniendo al mismo tiempo la esencia verde y la calidad ambiental del proyecto. Cabrera ha recordado que esta posibilidad ya estaba contemplada en etapas anteriores del diseño y que actualmente se estudia desde una perspectiva técnica.

La concejala ha insistido en que la planificación urbana debe evolucionar en función del uso real que hacen los ciudadanos de los espacios. En este sentido, el objetivo municipal es aprovechar mejor el espacio público, mejorar la accesibilidad y asegurar que el Paseo pueda acoger grandes eventos de forma cómoda y segura.

Desde el Área de Urbanismo se seguirá trabajando junto a los servicios técnicos para valorar las distintas alternativas, siempre bajo criterios de sostenibilidad y funcionalidad, con la finalidad de seguir mejorando el espacio urbano y avanzar hacia una ciudad más accesible, habitable y preparada para los retos futuros.