El Ayuntamiento de Almería amplía en 18 semanas el plazo de las obras del Paseo de Almería

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha dado luz verde a una ampliación del plazo de ejecución de las obras de remodelación del Paseo de Almería. La decisión se adoptó en una sesión extraordinaria y urgente de su Comisión Ejecutiva, en la que se aprobó conceder una prórroga de dieciocho semanas para completar los trabajos, sin que ello implique un aumento del presupuesto inicialmente previsto.

La modificación del calendario responde a retrasos provocados por circunstancias ajenas a la empresa adjudicataria, según se recoge en el expediente técnico. El proyecto fue adjudicado en diciembre de 2024 por un importe de algo más de 11,1 millones de euros y contemplaba un periodo de ejecución de doce meses.

La resolución ya ha sido notificada a la UTE formada por Hormigones Asfálticos y Lirola Ingeniería y Obras y cuenta con el respaldo de los informes emitidos por los servicios técnicos municipales, la dirección facultativa, los responsables de obra y el coordinador de Seguridad y Salud. No obstante, el Ayuntamiento ha rechazado la petición inicial de la empresa, que solicitaba una ampliación de ocho meses y medio, al considerar que una prórroga de cuatro meses y medio resulta suficiente para finalizar la actuación con garantías.

Entre los motivos alegados por la adjudicataria para justificar su solicitud se encuentran los retrasos en la fabricación del pavimento de piedra natural, la aparición de una losa de protección arqueológica en la zona de Puerta Purchena, interferencias con servicios y canalizaciones existentes, así como las complicaciones derivadas del traslado del centro de transformación de la plaza Juan Cassinello y del desplazamiento de infraestructuras de telecomunicaciones. Todas estas incidencias, según se señala, han sido imprevistas y no imputables a la empresa, afectando directamente al desarrollo de los trabajos.

La concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha destacado que el seguimiento de la obra y la naturaleza de los problemas surgidos permiten asegurar que el nuevo plazo aprobado será suficiente para culminar “una de las intervenciones urbanas más relevantes que actualmente se están llevando a cabo en la ciudad”.

Coincidiendo con el primer aniversario del inicio de las obras, Cabrera ha criticado la actitud del Grupo Municipal Socialista, al que ha acusado de mantener una oposición basada en la crítica constante y sin aportaciones constructivas ni fundamento técnico.

En este sentido, ha recordado diversos proyectos que, según ha señalado, quedaron inconclusos durante anteriores mandatos socialistas, como la paralización de la calle Obispo Orberá, el aparcamiento previsto en la zona, la rehabilitación de la Casa Consistorial, o infraestructuras sanitarias como el Hospital Materno Infantil o el centro de salud de la Casa del Mar.

La edil también ha respondido a las declaraciones del subdelegado del Gobierno, José María Martín, sobre los plazos de las obras del Paseo, afirmando que quienes arrastran retrasos reiterados en proyectos estratégicos como la llegada del AVE a Almería deberían centrarse en cumplir sus propios compromisos antes de realizar comparaciones.

Para concluir, Cabrera ha defendido la gestión municipal frente a lo que ha calificado como una actitud de bloqueo por parte de la oposición, subrayando que “el avance de Almería se sustenta en el trabajo serio, la planificación y el compromiso con los ciudadanos”. En ese sentido, ha asegurado que las obras del Paseo de Almería se completarán y podrán ser disfrutadas por los vecinos “pese a quienes prefieren obstaculizar en lugar de contribuir”.