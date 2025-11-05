SUCESOS

ATME pide al Ministerio de Defensa que aclare cómo ocurrió la explosión en la base de Viator

La Asociación de Tropa y Marinería Española exige que se conozcan todos los detalles del accidente del pasado viernes en la base 'Álvarez de Sotomayor' en el que falleció un compañero y otro resultó herido. En 'Más de Uno Almería' hablamos con el presidente de la asociación, Marco Antonio Gómez

Onda Cero Almería | Europa Press

Almería

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) va a solicitar al Ministerio de Defensa que aclare las circunstancias en las que se produzco la muerte del caballero legionario Daniel Ruiz Mateo a raíz de la explosión de un artefacto en las instalaciones de la Comandancia del Campo de Maniobras y Tiro 'Álvarez de Sotomayor', en Viator, que también provocó graves heridas en el soldado Alejandro Carvajal Povedano, quien se recupera de las mismas en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

El presidente de ATME, Marco Antonio Gómez, ha mostrado su interés en que, "desde el más absoluto respeto a la investigación judicial", se aclare cómo se produjo el incidente ante los graves daños personales registrados.

El representante de la asociación, quien también ha trasladado las condolencias a las familias de los afectados y sus deseos de "pronta recuperación" al herido, ha apuntado que se formalizará una batería de cuestiones que se harán llegar al Ministerio de Defensa.

Con ello, esperan que desde el Gobierno expliquen las circunstancias en las que el artefacto explotó, cómo se produjo su recogida y si la zona en la que se encontraba almacenado "era la adecuada".

