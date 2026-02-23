Asociaciones vecinales de Cabo de Gata piden más medios contra laS narcolanchas

La Coordinadora de Asociaciones Vecinales de los Pueblos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar ha solicitado al Gobierno central un incremento de los recursos destinados a combatir la creciente presencia de narcolanchas en el litoral del parque. Según advierten, esta situación se repite con frecuencia y está provocando alarma social, una mayor sensación de inseguridad y un deterioro de la convivencia en los núcleos costeros.

A través de un comunicado, la plataforma —integrada por doce asociaciones vecinales de diferentes localidades del municipio de Níjar y por la Asociación Amigos del Parque— ha reconocido el trabajo que desarrolla el Ministerio del Interior junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. No obstante, consideran que los medios disponibles en la actualidad no son suficientes para hacer frente a la dimensión del problema.

En este sentido, los colectivos reclaman un aumento de los efectivos de la Guardia Civil del Mar, así como mejoras en las embarcaciones, el equipamiento y los recursos técnicos de esta unidad. El objetivo, explican, es reforzar la vigilancia del litoral, aumentar la capacidad de disuasión y mejorar la respuesta ante posibles intervenciones.

Desde la coordinadora vecinal han destacado que una presencia continuada y adecuadamente dotada de medios permitiría no solo garantizar la seguridad de los residentes, sino también proteger un espacio natural de alto valor ambiental y cuidar la imagen de un territorio cuya economía está estrechamente ligada al turismo y al respeto por su entorno.

Críticas al uso político del problema: Las asociaciones también han mostrado su rechazo a lo que califican como un uso “oportunista” y político de esta problemática. En este contexto, han denunciado la difusión de bulos y mensajes racistas o xenófobos por parte de algunos sectores, que, a su juicio, señalan de forma injusta a determinados colectivos y fomentan el miedo y la división social.

Según sostienen, este tipo de actitudes no contribuyen a encontrar soluciones y sí perjudican la convivencia. Por ello, defienden que la lucha contra el narcotráfico debe apoyarse en más recursos, una mayor coordinación entre administraciones y políticas públicas eficaces, evitando cualquier forma de señalamiento o criminalización por razón de origen.

Finalmente, la coordinadora ha pedido al subdelegado del Gobierno que, dentro de sus competencias, impulse las medidas necesarias para reforzar la seguridad en la costa del parque y que se promueva un discurso institucional claro en defensa de la convivencia, los derechos humanos y la cohesión social.