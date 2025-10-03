Asesinato de Antonio Campos: Berja se concentra para pedir justicia

La investigación sobre el presunto asesinato del historiador virgitano Antonio Campos sigue avanzando tras la detención de un joven de 23 años este miércoles por la tarde.

La familia, destrozada por lo ocurrido, ha convocado junto a vecinos y allegados una concentración en repulsa bajo el lema "Justicia para Antonio Campos". El acto tendrá lugar esta tarde a las 18:30 en la Plaza de la Constitución de Berja. “Los vecinos y todas las personas que quieren a Antonio nos han pedido que acudamos y lo haremos”, señaló una portavoz familiar, que destacó que aún se encuentran “asimilando todo lo ocurrido” y reclaman respuestas a los múltiples interrogantes todavía abiertos.

La detención y las pesquisas policiales

El arrestado, un joven de origen marroquí, fue detenido en la tarde del miércoles tras las averiguaciones de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, después de que se practicaran varios registros domiciliarios en distintos puntos del Poniente almeriense.

Los investigadores han centrado sus pesquisas en la reconstrucción de las últimas horas de vida de la víctima. Antonio Campos, funcionario del Ayuntamiento de El Ejido, fue visto por última vez el sábado por la noche, alrededor de las 21:00 horas, cuando salió de su domicilio. Su cadáver apareció tres días después en el maletero de su propio vehículo, utilizado para trasladarlo la misma noche de su desaparición.

Las diligencias practicadas hasta ahora han incluido el análisis de imágenes de cámaras de seguridad, registros en el teléfono móvil del historiador, entrevistas con testigos y allegados, además de la recogida de vestigios en el coche. Estas pruebas permitieron precipitar la detención del sospechoso, cuyo papel concreto en el crimen aún está por determinar.

Conmoción social en Berja y El Ejido

El suceso ha causado una gran conmoción en el Poniente almeriense. Antonio Campos era una persona muy conocida en la comarca por su doble faceta como historiador y cofrade, además de funcionario público en El Ejido. Su funeral, celebrado el martes, congregó a una multitud de vecinos, amigos y representantes de distintos colectivos culturales y religiosos.

La familia ha agradecido públicamente la labor de la Guardia Civil y de la Policía Judicial, confiando en que el caso pueda resolverse cuanto antes para esclarecer todas las incógnitas en torno al homicidio del historiador virgitano.