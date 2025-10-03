Apuñalan a una mujer de 35 años en plena calle en La Mojonera

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 35 años encontrada sobre las 20:30 horas de este jueves con varias puñaladas en plena vía pública, junto a una zona de invernaderos.

Fuentes gubernamentales han confirmado que la mujer, que convivía con otras compañeras de piso, no estaba incluida en el sistema de protección Viogén.

Una de las primeras hipótesis contempladas fue la de un caso de violencia de género, si bien las pesquisas realizadas hasta ahora apuntan con creciente solidez hacia otras líneas de investigación.

Desde el servicio de emergencias 112 se ha informado de que se recibieron en torno a una decena de avisos a la hora del hallazgo, cuando la mujer yacía en la calle con evidentes heridas de arma blanca.

Se movilizó a los servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local. Los médicos que acudieron solo pudieron certificar la muerte, activándose a continuación el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver.

Investigación en marcha

El cuerpo ha sido trasladado al instituto de medicina legal para realizar la autopsia, con el fin de obtener nuevos indicios. Paralelamente, la zona sigue siendo inspeccionada y se mantiene la toma de declaraciones a posibles testigos. También se localizaron restos de sangre en el exterior de un vehículo cercano.