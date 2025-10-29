COMUNICACIONES

Almería ya tiene vuelo directo con Liverpool

La conexión tendrá dos frecuencias semanales: Los martes y sábados

Onda Cero Almería

Almería |

Almería ya tiene vuelo directo con Liverpool
Almería ya tiene vuelo directo con Liverpool | europa press

El aeropuerto de Almería ha recibido este martes el vuelo inaugural de la nueva conexión que la aerolínea easyJet operará con la ciudad de Liverpool. Esta ruta contará con dos frecuencias semanales, los martes y los sábados.

El gestor aeroportuario Aena ha informado que se trata de la tercera conexión que la compañía mantiene con Reino Unido durante la temporada de invierno, junto a las líneas que enlazan con Bristol y Londres.

Aena ha indicado además que las aerolíneas han programado para este invierno un total de 284.000 plazas en el aeropuerto almeriense, lo que supone un incremento del 12,4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En torno al 21 por ciento de esos asientos estarán destinados a vuelos con el mercado británico, que experimenta un aumento del 89,2 por ciento en comparación con la temporada pasada.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer