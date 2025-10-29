Almería ya tiene vuelo directo con Liverpool

El aeropuerto de Almería ha recibido este martes el vuelo inaugural de la nueva conexión que la aerolínea easyJet operará con la ciudad de Liverpool. Esta ruta contará con dos frecuencias semanales, los martes y los sábados.

El gestor aeroportuario Aena ha informado que se trata de la tercera conexión que la compañía mantiene con Reino Unido durante la temporada de invierno, junto a las líneas que enlazan con Bristol y Londres.

Aena ha indicado además que las aerolíneas han programado para este invierno un total de 284.000 plazas en el aeropuerto almeriense, lo que supone un incremento del 12,4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En torno al 21 por ciento de esos asientos estarán destinados a vuelos con el mercado británico, que experimenta un aumento del 89,2 por ciento en comparación con la temporada pasada.