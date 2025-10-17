Escuela Municipal de Música de Almería

Almería recupera el 'Tablao' flamenco con cita el domingo en la EMMA

Se celebra un espectáculo flamenco donde se aúna la tradición, la innovación, la vanguardia de la improvisación y creación al instante

ondacero.es

Almería |

No hay nada estipulado y todo surge en el instante en que se va creando. El evento musical 'Tablao' pretende recrear el próximo domingo en la Escuela Municipal de Música de Almería (EMMA) el ambiente de un tablao flamenco sobre el escenario, a través de bailaores, guitarristas y cantantes.

Cristo Heredia, el cantaor y guitarrista almeriense, habla en Onda Cero de un espectáculo que quiere "recuperar el espíritu de los tablaos que siguen celebrándose en otras provincias andaluzas, porque Almería tiene potencial, talento y afición para ello".

El primer pase arrancará a las 19:00 y el segundo a las 21:00 horas, con localidades a precios de 15 y 12 euros. 'Tablao' contará con artistas como Cristina Soler, Blanca Lorente, el bailaor David Vargas; además del guitarrista José Bellido, junto a Cristo Heredia y Fita Heredia. Hay que destacar que uno de los fuertes de este espectáculo, es el nivel de improvisación que tendrán los intérpretes durante el desarrollo de la actuación.

