Almería llora la muerte de Claudia Cardinale

La Diputación de Almería ha expresado su pesar por el fallecimiento de la actriz Claudia Cardinale (1938-2025), a la que definió como "una de las intérpretes más reconocidas y queridas por el público" que trabajaron en la provincia. En 2004, la artista recibió el galardón Almería, tierra de cine durante el certamen Almería en Corto, antecedente del actual Festival Internacional de Cine de Almería.

En un comunicado, la institución destacó que la actriz ayudó "con su carrera a engrandecer el prestigio del territorio como una de las localizaciones más destacadas del cine a nivel mundial".

Cardinale participó en tres películas rodadas en escenarios almerienses: Mando perdido (Mark Robson, 1966), Hasta que llegó su hora (Sergio Leone, 1968) y Twice upon a time in the west (Boris Despodov, 2015). De forma especial será recordada por su papel en el western de Sergio Leone Hasta que llegó su hora, junto a Henry Fonda y Charles Bronson, considerada una de las obras maestras del género.

El presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, transmitió en nombre de la corporación su "tristeza" por la desaparición de la intérprete y trasladó sus condolencias a familiares y seguidores, subrayando que se trata de "una de las estrellas más grandes que dejaron huella con su talento en los paisajes de la provincia".

"Su inolvidable interpretación en Hasta que llegó su hora hará que Claudia Cardinale siga viva en nuestra memoria como una de las actrices que marcaron la historia del cine en Almería. El reconocimiento Almería, tierra de cine fue el homenaje que la provincia quiso rendirle por su trayectoria y su vínculo con esta tierra. Descanse en paz", afirmó.

La actriz regresó a la provincia en 2018 con motivo del Almería Western Film Festival (AWFF), donde recibió el premio Tabernas de cine en reconocimiento a su aportación al género, coincidiendo con el 50º aniversario de la película Hasta que llegó su hora.

El galardón le fue entregado en MiniHollywood Oasys, donde también inauguró su silla en el Paseo de Cine de Tabernas. En aquella ocasión, la actriz destacó la importancia del municipio al cumplirse medio siglo del rodaje con Sergio Leone y dedicó el premio al director, según recordó el festival a través de sus redes sociales.

Desde el AWFF enviaron igualmente su "más sincero pésame a familiares, amigos y a quienes tuvieron la fortuna de compartir proyectos con ella". Añadieron que "Claudia Cardinale, una de las grandes figuras del cine internacional, deja un legado eterno, no solo por su brillante carrera, sino también por su generosidad, su pasión por el cine y su especial relación con Tabernas, que la recordará siempre con afecto y respeto".