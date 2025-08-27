Almería lidera y marca un récord histórico en las exportaciones de frutas y hortalizas de Andalucía

Almería lidera y marca un récord histórico con el 50 por ciento de las exportaciones de frutas y hortalizas de Andalucía. En este sentido, el delegado de Economía, Guillermo Casquet, desgrana que no sólo lidera las ventas con más de 2.500 millones de euros sino que también la estadística supone un crecimiento del 15,5%respecto al mismo periodo del año anterior, el tercero mayor entre todas las provincias.

Por productos, a nivel general, encabeza la lista los pimientos, con 745 millones de euros -14,7% del total- y un notable incremento del 20,8% respecto al periodo comprendido entre enero y junio de 2024, lo que los lleva a registrar cifras históricas. Le siguen las fresas, con 657 millones, los arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium, con 500 millones y un aumento del 24,9% en la subida más destacada entre los primeros diez productos que la sitúa en números récord.

Asimismo, los tomates ocupan el cuarto puesto, con 495 millones -9,8 %- y un crecimiento del 4,4%; seguidos de pepinos y pepinillos, con 465 millones y un incremento del 22,1%, el segundo mayor del 'top diez', con datos nunca alcanzados para los periodos comprendidos entre enero y junio.