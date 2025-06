Almería convoca un minuto de silencio en memoria de Josefina, la mujer asesinada, y decreta un día de luto

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha condenado públicamente este lunes el "vil asesinato" ya confirmado como machista sufrido por la vecina de la capital Josefina S.M. a manos de su marido tras guardar un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento al que han acudido también los principales representantes de la Subdelegación de Gobierno, Junta de Andalucía y Diputación Provincial así como algunos vecinos y familiares de la víctima, entre ellos, una de sus hermanas.

"Tenemos que poner todos los recursos. La gente tiene que denunciar, las personas tienen que saber cuántos recursos tienen, dónde pueden denunciar, dónde pueden manifestar que están visibilizando una violencia de género o que están siendo víctimas de una", ha trasladado la primera edil a los medios de comunicación antes de decretarse un día de luto oficial en la capital este mismo lunes. En concreto, durante la jornada, las banderas de los edificios oficiales de la capital ondearán a media asta con crespón negro en memoria de la mujer de 63 años, toda vez que también se suspenden los actos públicos oficiales organizados por el Ayuntamiento.

En esta línea, Vázquez ha lamentado las "terribles" últimas semanas vividas en cuanto a crímenes relacionados con la violencia sobre las mujeres, con hasta cinco casos en Andalucía, según ha especificado. "La sociedad nos puede dar la espalda a estos hechos que están aconteciendo, tenemos que poner todos los recursos", ha urgido antes de destacar la unión institucional en torno a esta "lacra social". Apunta además que "no somos una sociedad moderna, no somos una sociedad igualitaria hasta que no consigamos que esto deje de suceder", ha manifestado la regidora, quien además ha manifestado el apoyo "a todas las familias de las víctimas".

Por su parte, el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, también ha lamentado este "golpe muy duro" vivido tras el crimen que tuvo lugar sobre las 20,00 horas del pasado viernes en la Travesía de San Luis, donde se ubica la vivienda de la mujer asesinada por heridas de arma blanca. Cuenta que "hay muchísimas mujeres entre nosotros que siguen sufriendo la violencia machista y yo les pido que denuncien", ha añadido. Con ello, ha recalcado el apoyo que desde las administraciones se brinda a las mujeres que se encuentren ante este tipo de situaciones, para las que se articulan los recursos necesarios que permiten salir de una situación de violencia.

También la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha querido mostrar su repulsa por estos hechos al tiempo que ha recordado a otras víctimas de la violencia de género que fueron asesinadas el pasado año en Almería. La representante del Gobierno andaluz ha incidido en el protocolo de atención psicológica con dos profesionales que se activó a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) del que la víctima no era usuaria para atender al entorno de la mujer una vez se sucedieron los hechos, en concreto, a un menor de edad. Martín ha recordado que el teléfono 900200999 está a disposición de las víctimas para, desde la Junta de Andalucía, activar recursos y mecanismos. "Insisto, cualquier víctima que nos esté escuchando, que no dude en acercarse a cualquier administración a través de los recursos que cada uno ponemos en marcha", ha recalcado.

A los medios también se ha dirigido la diputada provincial de Igualdad, María Luisa Cruz, quien en representación de la Diputación se ha unido al "dolor de las familias" y ha querido poner a disposición de las mujeres que lo necesiten los recursos con los que cuenta la institución.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.

El arrestado por el crimen de su esposa ha pasado a planta desde la UCI en la que fue ingresado tras despeñarse con su vehículo a planta donde sigue bajo custodia de la Policía Nacional, a la espera de ser puesto a disposición judicial. En este sentido, será previsiblemente una comitiva la que se desplace hasta el centro sanitario para tomarle declaración y decidir sobre su situación judicial como presunto autor de un delito de homicidio o asesinato.