Almería anuncia un proyecto piloto con más de 600 bicicletas eléctricas de gestión público-privada

El concejal de Deportes, Movilidad Urbana y Ciudad Activa del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, ha anunciado durante el Pleno municipal la próxima puesta en marcha de un proyecto piloto de un año de duración para implantar en la ciudad un sistema de bicicletas eléctricas compartidas, que contará con más de 600 unidades en una primera fase, en el marco de un modelo de colaboración público-privada. Casimiro ha precisado que la iniciativa "no tendrá coste alguno para la ciudad" y que permitirá "ordenar el espacio público y aportar datos reales sobre la demanda y los patrones de uso", además de servir para "ajustar la ordenanza de 2017" que regulaba este servicio.

Así las cosas, el edil ha detallado que el proyecto se basa en un diagnóstico previo elaborado por la consultora Método Ambiental, que ha identificado "las debilidades y fortalezas de la red ciclista para actuar de forma prioritaria". Además, ha precisado que el contrato de mejora y mantenimiento del carril bici "está a punto de adjudicarse" e incluirá la revisión de trazados, la mejora de la conectividad entre barrios y el refuerzo de la señalética y la seguridad. En este sentido, el concejal de Deportes ha señalado que actualmente existen 235 zonas de aparcabicis y patinetes eléctricos, aunque con un nivel de ocupación bajo, por lo que el Consistorio evaluará su ubicación y ampliación en función de los datos que aporte el nuevo sistema. "Mientras tanto ya hemos iniciado actuaciones de envergadura, como el repintado antideslizante del carril bici del paseo marítimo o de Padre Méndez, donde hay una alta densidad de centros educativos", ha manifestado.

El edil ha expresado que "más vale un gramo de acción que una tonelada de intención" y ha subrayado que el sistema de colaboración público-privada permitirá que "el operador asuma la inversión y la gestión, mientras el Ayuntamiento define, regula y supervisa el servicio sin comprometer recursos públicos". De igual modo, ha argumentado que los modelos puramente municipales "han demostrado ser insostenibles en ciudades medianas por su alto coste y problemas de vandalismo", y que la experiencia previa en otras capitales "justifica la necesidad de esta fase piloto" en Almería.