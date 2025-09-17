Almería acogerá la X Reunión Medicina y Deporte con ponentes de talla internacional

La X Reunión de Medicina y Deporte vendrá cargada con un variado y completo programa científico-deportivo que ofrecerá la oportunidad de intervenir, participar y compartir experiencias, dudas e inquietudes, al mismo tiempo que permitirá la discusión abierta con los ponentes.
PROGRAMA:
9:30 h APERTURAY RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN
10:00h NEUROCIRUGIA Y DEPORTE: 10 AÑOS DE HISTORIA DEL GRUPO DE TRABAJO.OBRA DE PIANO: J. S. BACH - PRELUDIO N.1 EN DO MAYOR
Moderadores:
DR. ANTONIO HUETE ALLUT. Jefe de Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
DR. ABDELMALIK EL BARKANI ABDELKADER. Jefe de Unidad de Neurocirugía. Hospital Universitario de Melilla.
DRA. SILVANA MORRA. FEA en Medicina Interna en Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
DR. RAMÓN GONZÁLEZ SÁNCHEZ. Doctor en Inteligencia Artificial / CEO de Robonity.
DR. JOSÉ SANTIAGO MARTÍN. Jefe de Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
DRA. ANA SÁENZ DE SANTA MARÍA RODRÍGUEZ. Médico especialista en Medicina Interna. Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos en Sevilla.
DR. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MARTÍNEZ. Jefe de Servicio de Nefrología. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
Ponentes:
D. MARCO ANTONIO GAMUZ. General Manager Neo Medical Spine. Región Iberoamérica.
D. MIGUEL ÁNGEL MURO LOBELLES. Fisioterapeuta. FisioMuro. Almería.
DR. LEANDRO RICARDO SAUCEDO. Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería
DR. CRISTÓBAL JOSÉ BLANCO ACEVEDO. Servicio de Neurocirugía. Hospital Reina Sofía. Córdoba.
D. ARMAND TORREGO GONZÁLEZ. Gerente empresa Armand16 S.L.
11:15 h MEDICINA DEL ESPACIO. UN REPASO A NUESTRA HISTORIA. OBRA DE PIANO: E. SATIE - GYMNOPÉDIE N.1
Moderadores:
Dª. YADDY GONZÁLEZ GONZÁLEZ. Abogada, periodista y presidenta de la Federación de Asociaciones Latinoamericanas 'Almería-Almería Unida'.
D. CARLOS M. ASENSIO GRIMA. Catedrático de Universidad. Departamento de Agronomía (Área de Edafología y Química Agrícola) en la Universidad de Almería.
D. EMILIO MIGUEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Ingeniero Técnico Industrial. Empresario.
DR. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-CANCA. Neurocirujano.
DR. MANUEL FELICES MONTES. FEA en Cirugía General. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
D. PABLO CHAVES DE NOVA. Exjugador de fútbol y entrenador. Almería.
Ponentes:
DR. FRANCISCO LAÍNEZ BRETONES. Jefe de Sección de Medicina Interna. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
DR. PEDRO REIMUNDE FIGUEIRA. Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo. Profesor Asociado de Patología Quirúrgica en la Universidad de Coruña. OBRA DE PIANO: A. BEACH - HERMIT THRUSH AT MORN (PÁJARO ERMITAÑO AL AMANECER)
D. JAVIER CABELLO PIÑAR. Catedrático de la Universidad de Almería y Director del Centro Andaluz para el Cambio Global - Hermelindo Castro (ENGLOBA).
12:00 h INAUGURACIÓN OFICIAL
12:30 h LA EXCELENCIA DE LO IMPOSIBLE. OBRA DE PIANO: C. MONTERO - RONDO
Moderadores:
D. JOSÉ VALERO CANO. Monitor Deportivo en el Ayuntamiento de Los Guájares.
D. SERAFÍN VARGAS DOMÍNGUEZ. Jefe de Equipo de Seguridad. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
DR. FRANCISCO JOSÉ LLAVE GAMERO. Médico de Urgencias. Hospital de Alta Resolución El Toyo. Almería.
DR. ANTONIO LUIS REYES GÓMEZ. FEA Urgencias Hospital de Poniente.
D. REMIGIO YUSTE BLÁZQUEZ. Presidente de Grupo Ciclista Yustelectric. San Martín de Valdeiglesias. Madrid.
D. MELQUIADES CALZADO FERNÁNDEZ. Triatleta y jubilado.
Dª. NADIA BUSTAMANTE CASTAÑO. Paciente del Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
D. JOAQUÍN PÉREZ LÓPEZ. Ciclista.
Ponentes:
D. ADOLFO SÁNCHEZ MATEOS. Fundador Asociación “Kilómetros por una buena causa”.
D. JOSÉ ANTONIO TITOS GONZÁLEZ. Vicepresidente del Club de Ajedrez Círculo Mercantil de Almería.
D. ALEJANDRO DEL ÁGUILA SÁNCHEZ. Preparador físico/readaptador y gerente en Álex del Águila Strenght, conditioning & reconditioning.
D. ANTONIO CASIMIRO ANDÚJAR. Concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería. Catedrático de Universidad.
D. PELLO RUIZ CABESTANY. Exciclista, viajero y escritor.
D. DANIEL DOMÍNGUEZ BARRAGÁN. Exciclista profesional y piloto comercial de aviación.
D. JUAN ABEL GARCÍA SÁNCHEZ. Entrenador de triathlón y deportista de ultrafondo.
D. ÁNGEL JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ. Psicólogo Sanitario especialista en adicciones.
13:30 h TAUROMAQUIA: LA ESENCIA DE UN SENTIMIENTO. OBRA DE PIANO: I. ALBÉNIZ - EL PUERTO
Moderadores:
DR. ANTONIO HUETE HERRERA. Neurólogo.
D. JOSÉ ROGELIO MUÑOZ OYA. Teniente Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla. Presidente de la Peña Taurina Joselito el Gallo de Granada.
DR. ANTONIO HUETE ALLUT. Jefe de Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
DR. ABDELMALIK EL BARKANI ABDELKADER. Jefe de Unidad de Neurocirugía. Hospital Universitario de Melilla.
D. MIGUEL CAZORLA GARRIDO. Economista, empresario, agricultura ecológica, docente y perito judicial.
D. JOSÉ MARTÍN BUENO. Enfermero. Gerente enfermero Ambulancias Urgencias Sanitarias S.L.
DR. JOSÉ ÁNGEL RUIZ MOLINA. FEA Hospital Universitario Poniente. El Ejido, Almería.
DR. MIGUEL LORENZO CAMPOS. FEA en cirugía general y aparato digestivo. Hospital Vithas. Almería.
DR. ALEJANDRO BONETTI MUNNIGH. Director Aula Dieta Mediterránea y Vida Saludable. Académico numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla. Académico de las Academias de Ciencias, Medicina y Gastronomía de la República Dominicana.
D. DIEGO MORATA ARTÉS. Cirujano taurino.
Ponentes:
D. EMILIO SERRANO DE JUSTO. Torero.
DR. EDUARDO HEVIA SIERRA. Departamento de Cirugía Ortópedica y Traumatología. Clínica Universidad de Navarra en Madrid.
D. FRANCISCO JAVIER ALFONSO VALLE. Fisioterapeuta.
D. JUAN JOSÉ GIMENO MORA. Banderillero de toros.
14:30 h Descanso
16:15 h MÚSICA EN ESTADO PURO. OBRA DE PIANO: PRELUDIO EN RE BEMOL DE CHOPIN
Moderadores:
DR. FRANCISCO ANTONIO DUGARTE CAPECCHI. FEA de Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
D. DANIEL ROJO RÍOS. Veterinario, deportista, corredor y aficionado de ultradistancia.
Dª. OLGA CARMONA MURO. Subdirectora de Enfermería. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
Dª. SUSANA TRIVIÑO GARCÍA. Supervisora de Enfermería Hospitalización 4C Neurocirugía. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
Dª. MARÍA LAFUENTE TORREGROSA. Enfermera quirófano de Neurocirugía. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
DR. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ALONSO. Jefe Sección Cirugía General y del Aparato Digestivo. Unidad de Mama.
Dª. CARMEN BELÉN ESTRADA IRIBARNE. Enfermera quirófano de Neurocirugía. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
Dª. EMILIA PAUNICA PAUNICA. Entrenadora y atleta internacional en activo.
D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ESPONA. Vicepresidente Fundación Poco Frecuente.
DR. ANTONIO J. VARGAS LÓPEZ. Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
Ponentes:
D. PEPE GARCÍA. Pianista y esquiador alpino de alto rendimiento.
D. MANUEL A. RODRÍGUEZ PÉREZ. Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Almería. Director de la Cátedra Deporte y Actividad Física.
DR. JOSÉ M. GARRIDO. Jefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular. Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. Granada.
17:00 h SOBREVIVIR A LO IMPOSIBLE. OBRA DE PIANO: E. GRANADOS - ALLEGRO DE CONCIERTO
Moderadores:
DR. GABRIEL FIOL RUIZ. FEA de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
DR. ANTONIO HUETE ALLUT. Jefe de Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
DRA. ANA ISABEL CARO CABELLO. Jefa de Servicio de Calidad, Documentación Clínica y Codificación. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
Dª. Mª. DEL MAR DÍAZ CORTÉS. Jefa de Bloque de Calidad y Cuidados del Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
D. JESÚS ÁNGEL MIGUEL ELICES. Jefe de Grupo de Mantenimiento. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
DR. FRANCISCO JAVIER VELASCO ALBENDEA. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
D. JUAN RAFAEL ALMAZÁN ALCALDE. Jefe de equipo del Servicio de Mantenimiento. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
DR. JOSÉ IGNACIO ABAD VIVAS-PÉREZ. Jefe de Servicio de Urología. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
Ponente:
D. ÁLVARO VIZCAÍNO ALBERTOS. Empresario, coach y surfista.
18:30 h TOCANDO EL CIELO CON ESTRELLAS QUE HUMANIZAN. OBRA DE PIANO: ALICIA DE LARROCHA - FESTÍVOLA
Moderadores:
DR. ANTONIO HUETE ALLUT. Jefe de Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
DR. FERNANDO ESPÍN GÁLVEZ. Jefe Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
DRA. CONCEPCIÓN SUÁREZ HERRERÍAS. Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
DR. PABLO QUIROGA SUBIRANA. Neurólogo y Neurofisiólogo Clínico. Coordinador de la Unidad de Epilepsia. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
DR. ANTONIO DUARTE CARAZO. Jefe de Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
DRA. SOFÍA GARCÍA ORDÓÑEZ. Facultativo Especialista en Medicina Intensiva.
DR. JAVIER ALCAIDE TORRES. Jefe de Servicio de Ginecología HMI Princesa Leonor. Torrecárdenas. Almería.
DRA. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ HIGUERAS. Facultativa Especialista de Área de Medicina Intensiva. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
D. JOSÉ LUIS RUIZ GARCÍA. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico. Coordinador de FABLAB HUT3D, unidad de imagen e impresión 3D del Hospital Universitario Torrecárdenas.
D. JUAN CARLOS TORRES FERNÁNDEZ. Responsable de Deportes de la Asociación San José de Guadix.
D. ANTONIO TRISTÁN ORTIZ. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico.
D. ANTONIO JAVIER LIRIA SEGURA. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico.
Ponentes:
D. SERGIO LÓPEZ-FOMBONA MENÉNDEZ. Director General de Acuña y Fombona S.A.
DR. CLAUDIO VÁZQUEZ COLOMO. Jefe de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Fútbol. Médico del primer equipo masculino de la selección española de fútbol.
D. FRAN GARRIGÓS. Campeón mundial de judo en 2023, tricampeón de Europa y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.
19:45 h LA EXCELENCIA EN EL DEPORTE. OBRA DE PIANO: C. MONTERO - SEPTIEMBRE
Moderadores:
DR. ANTONIO HUETE ALLUT. Jefe de Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
D. PABLO FERNÁNDEZ GÁLVEZ. HQ. Dir. Laboratorio SPORT LAB.
DR. EDUARDO LÓPEZ CANDEL. Jefe de Sección del Servicio de Cirugía Pediátrica del HUMI Almería.
DRA. PALOMA VILLALOBOS LÓPEZ. Jefa de Servicio de la UGC de Neurofisiología Clínica. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
DRA. MARÍA JESÚS LARDELLI. Facultativo Especialista de Área de Neurofisiología Clínica. Unidad de Gestión Clínica de Neurología y Neurofisiología. Hospital Universitario Torrecárdenas. DR. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ VICO. Responsable Área de Inmunología. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.
DR. LUIS ALONSO JIMÉNEZ. Jefe de Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Infantil Princesa Leonor. Almería.
D. MANUEL CARLOS PEÑA. Gerente Grupo DROP.
Ponentes:
D. JACOBO PARAGES REVERTERA. Empresario, conferenciante internacional, docente, nadador de ultra distancia.
D. FERMÍN AGUILERA ARCO. Deportista solidario y policía local experto en seguridad pública.
20:45 h ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA DE LA REUNIÓN
AMENIZA LA X REUNIÓN MEDICINA Y DEPORTE: Dª. SUSANA GÓMEZ VÁZQUEZ. Concertista de piano.