La Alcazaba de Almería recibe 10.000 visitantes más este verano gracias a sus actividades culturales

El Conjunto Monumental de La Alcazaba de Almería ha registrado este verano un notable aumento de visitantes gracias a su oferta cultural paralela. Entre el 21 de junio y el 9 de agosto, el espacio ha recibido 34.159 visitas, lo que supone 10.384 más que en el mismo periodo del año pasado, con un incremento superior al 20%.

La Junta de Andalucía ha destacado el éxito del programa ‘Noches de Alcazaba’, que ha incluido 24 actividades gratuitas de teatro, música, visitas guiadas nocturnas y talleres de fotografía. En total, han participado 6.800 personas, 1.400 más que en la edición anterior, siendo la actividad Amanecer en la Alcazaba una de las más demandadas.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha valorado que “la demanda cultural por parte de la población ha hecho que el programa se consolide año tras año”, destacando que en 2025 el monumento ha recibido más de un 20% de público adicional respecto al año pasado.

La Alcazaba de Almería es actualmente el séptimo espacio cultural más visitado de Andalucía entre los gestionados por la Junta. Desde 2019, el Gobierno andaluz ha invertido más de diez millones de euros en su rehabilitación.

Entre las actuaciones más recientes se encuentra la finalización, el pasado febrero, de la restauración de la Muralla Sur, con una inversión de 4,5 millones de euros. Además, antes de que acabe el año está prevista la conclusión de otros tres proyectos: la restauración de la cara sur de la muralla del Cerro de San Cristóbal, la iluminación de dicho cerro y la restauración de la Torre de la Justicia, con un presupuesto global de 870.000 euros.