El alcalde de Roquetas de Mar exige al Gobierno más medios de seguridad para el municipio

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha remitido una comunicación formal a la Subdelegación del Gobierno en Almería para reclamar una actuación inmediata del Gobierno central ante las carencias existentes en materia de seguridad ciudadana en el municipio. El regidor denuncia que, pese al notable aumento de población registrado en las últimas décadas, los recursos de seguridad siguen siendo insuficientes y los compromisos adquiridos por el Estado continúan sin cumplirse.

Con el objetivo de agilizar soluciones, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha ofrecido a la Dirección General de la Policía Nacional un inmueble municipal de unos 300 metros cuadrados, ya acondicionado, para que pueda utilizarse de forma provisional como dependencias policiales. Según ha explicado Amat, este espacio permitiría poner en marcha el servicio de manera inmediata mientras se construye la futura Comisaría de Policía Nacional, un proceso que estima no debería prolongarse más allá de 18 meses.

El alcalde ha sido tajante al señalar que Roquetas de Mar no puede esperar hasta el año 2029 para contar con los medios necesarios. A su juicio, la seguridad ciudadana es una prioridad que no admite demoras, especialmente cuando la situación actual apenas ha variado respecto a hace dos décadas, a pesar del fuerte crecimiento demográfico. Amat considera que el Ejecutivo central no está asumiendo una responsabilidad que le corresponde y advierte de una clara falta de voluntad política en este ámbito.

En la actualidad, Roquetas de Mar supera los 110.000 habitantes, una cifra muy superior a la de hace 20 años. Sin embargo, este incremento poblacional no ha ido acompañado del refuerzo necesario de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que ha provocado inquietud entre los vecinos y una percepción creciente de inseguridad, trasladada en múltiples ocasiones tanto en la Junta Local de Seguridad como a través de reclamaciones ciudadanas.

En su escrito, Amat recuerda además que en 2018 se firmó un acuerdo entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento que contemplaba aumentar la plantilla del puesto principal de la Guardia Civil hasta alcanzar los 180 agentes, un compromiso que sigue sin hacerse efectivo. También lamenta que la Comisaría de Policía Nacional anunciada para el municipio continúe sin entrar en funcionamiento, pese a que el Consistorio ha ofrecido instalaciones municipales para facilitar su implantación.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que la seguridad ciudadana es una competencia exclusiva del Gobierno de España y se reclama una respuesta rápida y eficaz, acorde con la dimensión, la población y la relevancia que ha alcanzado Roquetas de Mar.