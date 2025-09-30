El alcalde de Berja espera que se resuelva pronto el crimen para disipar la sensación de inseguridad

El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha expresado su deseo de que el crimen de Antonio Campos, vecino de 54 años hallado sin vida y con signos de violencia en el maletero de su vehículo junto a un almacén hortofrutícola, se esclarezca cuanto antes. Ha señalado que la situación “no es nada normal” y deja “una sensación de mucha inseguridad”.

El regidor ha pedido que se trabaje para que los responsables sean puestos a disposición judicial y caiga sobre ellos “todo el peso de la ley”. También ha mostrado su extrañeza por las circunstancias del hallazgo, que considera un ensañamiento “muy exagerado”, y ha indicado que la ubicación del coche, en una zona con cámaras de vigilancia, podría facilitar la investigación.

Lupión ha explicado que él mismo acudió al lugar donde se encontró el cadáver, tras la movilización de todo el pueblo desde que se tuvo constancia de la desaparición de Campos durante el fin de semana. Confía en que la Guardia Civil disponga de datos suficientes para avanzar en el caso, aunque reconoce que “el no tener respuesta se hace muy duro”.

El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial por la trágica muerte del vecino, que ha causado gran conmoción entre la ciudadanía. El alcalde ha destacado la figura de Campos por su contribución a la vida del municipio y su “incansable trabajo en favor de la ciudad”.

Según ha recordado, la víctima tenía previsto un viaje a Granada para encontrarse con unos amigos, pero no llegó a presentarse, lo que encendió las alarmas. Era una persona “muy rigurosa en su rutina” y cercana a su familia, por lo que desde el primer momento se sospechó que su desaparición no era algo normal.

Lupión ha descrito a Campos como un hombre “solidario y colaborador”, muy implicado en la vida social, cultural y religiosa del municipio, del que asegura que “no tenía enemigos”. Ha señalado que todo lo ocurrido son conjeturas y que no se sabe si puede estar relacionado con un robo o una extorsión.

El alcalde ha lamentado profundamente el desenlace y ha afirmado que nadie merece una situación así, especialmente una persona como Antonio Campos, cuya pérdida deja un vacío muy difícil de asumir.